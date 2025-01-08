У Венесуелі затримали українців у складі групи "іноземних найманців" — що відомо

Президент Венесуели Ніколас Мадуро 7 січня заявив у прямому ефірі державного телебачення про затримання семи іноземців, яких він назвав "найманцями". За його словами, вони намагалися завадити проведенню його інавгурації на посаду президента.

Мадуро заявив, що затримані “найманці” готували “теракт”

Президент Венесуели Ніколас Мадуро стверджує, що серед затриманих — двоє громадян США, двоє колумбійців, яких він назвав "кілерами", і троє "найманців, які брали участь у війні в Україні".

Він звинувачує їх у плануванні "терактів", які, як він стверджує, були спрямовані на зрив інавгурації, запланованої на 10 січня.

Українське Міністерство закордонних справ поки не прокоментувало інформацію про можливу присутність серед затриманих громадян України.

Повідомлення про арешт, зокрема американських громадян, з'явилося незабаром після того, як президент США Джо Байден провів зустріч із венесуельським опозиційним кандидатом у вигнанні Едмундо Гонсалесом.

Мадуро втретє переміг на виборах президента

29 липня президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголосили переможцем на президентських виборах, попри звинувачення опозиції у порушеннях під час виборів.

За даними Національної виборчої ради, Мадуро набрав 51% голосів виборців, а кандидат від опозиції Едмундо Гонсалес — 44%

Мадуро перебуває в ізоляції від західних країн і є обʼєктом санкцій з боку США. Його звинувачують у проведенні недемократичних виборів, а також у намаганні занурити країну в бідність, попри її нафтові багатства. Окрім цього, він неодноразово заявляв про свою підтримку Росії та звинувачував США у вторгненні в Україну.

Після виборів прихильники Гонсалеса вийшли на вулиці з протестами, що призвело до придушення акцій силами безпеки та озброєними проурядовими бандами.