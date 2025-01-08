В Венесуэле задержали украинцев в составе группы "иностранных наемников" — что известно

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 7 января заявил в прямом эфире государственного телевидения о задержании семи иностранцев, которых он назвал "наемниками". По его словам, они пытались помешать проведению его инаугурации на пост президента.

Мадуро заявил, что задержанные "наемники" готовили "теракт"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждает, что среди задержанных — двое граждан США, двое колумбийцев, которых он назвал "киллерами", и трое "наемников, участвовавших в войне в Украине".

Он обвиняет их в планировании "терактов", которые, по его утверждению, были направлены на срыв инаугурации, запланированной на 10 января.

Украинское Министерство иностранных дел пока не прокомментировало информацию о возможном присутствии среди задержанных граждан Украины.

Сообщения об аресте, в том числе американских граждан, появилось вскоре после того, как президент США Джо Байден провел встречу с венесуэльским оппозиционным кандидатом в изгнании Эдмундом Гонсалесом.

Мадуро в третий раз победил на выборах президента

29 июля президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявили победителем на президентских выборах, несмотря на обвинения оппозиции в нарушениях на выборах.

По данным Национального избирательного совета, Мадуро набрал 51% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Эдмунд Гонсалес — 44%.

Мадуро находится в изоляции западных стран и является объектом санкций со стороны США. Его обвиняют в проведении недемократических выборов, а также в попытке погрузить страну в бедность, несмотря на нефтяные богатства. Кроме того, он неоднократно заявлял о своей поддержке России и обвинял США во вторжении в Украину.

После выборов сторонники Гонсалеса вышли на улицы с протестами, что привело к подавлению акций силами безопасности и вооруженными проправительственными бандами.