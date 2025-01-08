В Венесуэле задержали украинцев в составе группы "иностранных наемников" — что известно
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Мир
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В Венесуэле задержали украинцев в составе группы "иностранных наемников" — что известно

В Венесуэле задержали украинцев в составе группы "иностранных наемников" — что известно
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Источник:  EFE

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 7 января заявил в прямом эфире государственного телевидения о задержании семи иностранцев, которых он назвал "наемниками". По его словам, они пытались помешать проведению его инаугурации на пост президента.

Главные тезисы

  • Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о задержании группы иностранцев, в которую входят украинцы и которые, по его словам, готовили теракты по поводу его инаугурации.
  • Среди задержанных два гражданина США, два колумбийца и трое 'наемников, участвовавших в войне в Украине', в том числе причастные к планированию террористических акций.
  • После победы на президентских выборах Николас Мадуро оказался под санкциями западных стран из-за подозрений в проведении недемократических выборов и содействии бедности в стране.
  • Протесты после выборов привели к подавлению силами безопасности и вооруженными бандами, которые использовались для подавления оппозиционных акций.

Мадуро заявил, что задержанные "наемники" готовили "теракт"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждает, что среди задержанных — двое граждан США, двое колумбийцев, которых он назвал "киллерами", и трое "наемников, участвовавших в войне в Украине".

Он обвиняет их в планировании "терактов", которые, по его утверждению, были направлены на срыв инаугурации, запланированной на 10 января.

Украинское Министерство иностранных дел пока не прокомментировало информацию о возможном присутствии среди задержанных граждан Украины.

Сообщения об аресте, в том числе американских граждан, появилось вскоре после того, как президент США Джо Байден провел встречу с венесуэльским оппозиционным кандидатом в изгнании Эдмундом Гонсалесом.

Мадуро в третий раз победил на выборах президента

29 июля президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявили победителем на президентских выборах, несмотря на обвинения оппозиции в нарушениях на выборах.

По данным Национального избирательного совета, Мадуро набрал 51% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Эдмунд Гонсалес — 44%.

Мадуро находится в изоляции западных стран и является объектом санкций со стороны США. Его обвиняют в проведении недемократических выборов, а также в попытке погрузить страну в бедность, несмотря на нефтяные богатства. Кроме того, он неоднократно заявлял о своей поддержке России и обвинял США во вторжении в Украину.

После выборов сторонники Гонсалеса вышли на улицы с протестами, что привело к подавлению акций силами безопасности и вооруженными проправительственными бандами.

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