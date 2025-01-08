В Венесуэле задержали украинцев в составе группы "иностранных наемников" — что известно

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 7 января заявил в прямом эфире государственного телевидения о задержании семи иностранцев, которых он назвал "наемниками". По его словам, они пытались помешать проведению его инаугурации на пост президента.
Главные тезисы
- Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о задержании группы иностранцев, в которую входят украинцы и которые, по его словам, готовили теракты по поводу его инаугурации.
- Среди задержанных два гражданина США, два колумбийца и трое 'наемников, участвовавших в войне в Украине', в том числе причастные к планированию террористических акций.
- После победы на президентских выборах Николас Мадуро оказался под санкциями западных стран из-за подозрений в проведении недемократических выборов и содействии бедности в стране.
- Протесты после выборов привели к подавлению силами безопасности и вооруженными бандами, которые использовались для подавления оппозиционных акций.
Мадуро заявил, что задержанные "наемники" готовили "теракт"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждает, что среди задержанных — двое граждан США, двое колумбийцев, которых он назвал "киллерами", и трое "наемников, участвовавших в войне в Украине".
Он обвиняет их в планировании "терактов", которые, по его утверждению, были направлены на срыв инаугурации, запланированной на 10 января.
Украинское Министерство иностранных дел пока не прокомментировало информацию о возможном присутствии среди задержанных граждан Украины.
Сообщения об аресте, в том числе американских граждан, появилось вскоре после того, как президент США Джо Байден провел встречу с венесуэльским оппозиционным кандидатом в изгнании Эдмундом Гонсалесом.
Мадуро в третий раз победил на выборах президента
29 июля президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявили победителем на президентских выборах, несмотря на обвинения оппозиции в нарушениях на выборах.
По данным Национального избирательного совета, Мадуро набрал 51% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Эдмунд Гонсалес — 44%.
Мадуро находится в изоляции западных стран и является объектом санкций со стороны США. Его обвиняют в проведении недемократических выборов, а также в попытке погрузить страну в бедность, несмотря на нефтяные богатства. Кроме того, он неоднократно заявлял о своей поддержке России и обвинял США во вторжении в Украину.
После выборов сторонники Гонсалеса вышли на улицы с протестами, что привело к подавлению акций силами безопасности и вооруженными проправительственными бандами.
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