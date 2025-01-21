СБУ задержала главного психиатра ВСУ

Военная контрразведка СБУ во взаимодействии с правоохранителями задержала главного психиатра Вооруженных сил, который изначально развязанной Россией масштабной войны обогатился более чем на 1 млн долларов и приобрел недвижимость в Киеве и Одессе.
Главные тезисы
- Главный психиатр ВСУ задержан за незаконное обогащение на сумму более 1 млн долларов и скрытие имущества в декларациях.
- Фигурант приобрел земельные участки, дома и автомобили в Киеве и Одессе.
- Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы по статьям о незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.
- СБУ сообщила о задержании при поддержке главы Минобороны и главкома ВСУ, выявив серьезное обогащение должностного лица во время войны.
- Незаконное обогащение главного психиатра ВСУ включает приобретение недвижимости и автомобилей на большую сумму, что может привести к аресту активов и наказанию до 10 лет лишения свободы.
Что известно о задержании главного психиатра ВСУ
В прессцентре СБУ отметили, что при поддержке главы Минобороны и главкома ВСУ был задержан главный психиатр Вооруженных сил.
Он также занимал должность заместителя главы Центральной ВЛК и решал вопрос о пригодности военных к прохождению службы.
Следователи установили, что чиновник серьезно обогатился во время войны.
Что известно о незаконном обогащении главного психиатра ВСУ
В ведомстве подчеркнули, что в период с 2022 по 2024 год должностное лицо приобрело в Обуховском районе Киевской области частный дом и два земельных участка, еще две квартиры в столице и квартиру в Одессе.
Кроме этого он приобрел 4 элитных автомобиля БМВ Х7 (2024 г. в.), БМВ Х7 и БМВ Х3 (оба в 2022 г. в.) и БМВ Х5 (2023 г. в.).
У него также обнаружено и другое имущество, о котором не сообщается.
Во время обысков следователи обнаружили у него 152 тыс. долларов и 34 тыс. евро.
Пока фигуранту готовится сообщение о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 368-5 (незаконное обогащение); ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации).
Решается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на активы должностного лица. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
При этом в Офисе генпрокурора добавили, что задержанный также был руководителем психиатрической клиники Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь". Среди активов — частный дом площадью 285,2 кв. м.
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