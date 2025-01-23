СБУ сорвала теракт агентов РФ в Житомире — они хотели взорвать наряд полиции
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ сорвала теракт агентов РФ в Житомире — они хотели взорвать наряд полиции

СБУ
СБУ сорвала теракт агентов РФ в Житомире — они хотели взорвать наряд полиции
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Российские агенты планировали организовать теракт в Житомире. Они готовили взрыв против наряда полицейских, которые должны были прибыть на место по ложному вызову.

Главные тезисы

  • Российские агенты планировали взрыв против полицейского наряда в Житомире.
  • Злоумышленники были завербованы российскими спецслужбами через Telegram-каналы.
  • СБУ предотвратила нападение, задержав агентов в гостинице, где те готовили взрывные устройства.
  • Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы за покушение на террористический акт.
  • Экспертиза подтвердила, что взрывчатки были готовы к детонации и усилены камнями.

Что известно о задержанных агентах РФ

Как сообщает СБУ, причастными к этому преступлению оказались двое жителей Днепропетровской области. Они были завербованы российскими спецслужбами дистанционно через Telegram-каналы, предлагавшие скорый и "легкий" заработок.

Согласно полученным инструкциям, злоумышленники прибыли в Житомир на автобусе. Сразу после приезда они через мессенджер получили координаты тайника, откуда забрали два пакета с самодельными взрывными устройствами, подготовленными для теракта.

Перед этим агенты арендовали в городе квартиру, которую использовали в качестве базы для подготовки преступления. Там они разместили взрывчатки: одну маскировали в мягкой игрушке, а другую подключили к мобильному телефону, камера которого фиксировала вход в квартиру.

Планировалось отдаленное приведение устройств в действие сразу после того, как полицейские войдут через открытую дверь. Сами же исполнители должны спрятаться в гостинице и ждать дальнейших указаний от российского "куратора".

Однако оперативники СБУ смогли предотвратить нападение, задокументировав все этапы подготовки теракта.

Оба злоумышленника задержаны в гостинице после того, как на "горячую линию" полиции поступила информация об их преступных намерениях.

Какое наказание грозит задержанным российским агентам

Проведенная экспертиза подтвердила, что самодельные взрывчатки были изготовлены в термосах и дополнительно начинены камнями для усиления поразительного эффекта во время детонации. Подозреваемые в настоящее время находятся под стражей.

Им предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса Украины о покушении на террористический акт, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

В случае доказывания вины каждому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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