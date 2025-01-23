СБУ сорвала теракт агентов РФ в Житомире — они хотели взорвать наряд полиции

Российские агенты планировали организовать теракт в Житомире. Они готовили взрыв против наряда полицейских, которые должны были прибыть на место по ложному вызову.
Главные тезисы
- Российские агенты планировали взрыв против полицейского наряда в Житомире.
- Злоумышленники были завербованы российскими спецслужбами через Telegram-каналы.
- СБУ предотвратила нападение, задержав агентов в гостинице, где те готовили взрывные устройства.
- Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы за покушение на террористический акт.
- Экспертиза подтвердила, что взрывчатки были готовы к детонации и усилены камнями.
Что известно о задержанных агентах РФ
Как сообщает СБУ, причастными к этому преступлению оказались двое жителей Днепропетровской области. Они были завербованы российскими спецслужбами дистанционно через Telegram-каналы, предлагавшие скорый и "легкий" заработок.
Согласно полученным инструкциям, злоумышленники прибыли в Житомир на автобусе. Сразу после приезда они через мессенджер получили координаты тайника, откуда забрали два пакета с самодельными взрывными устройствами, подготовленными для теракта.
Перед этим агенты арендовали в городе квартиру, которую использовали в качестве базы для подготовки преступления. Там они разместили взрывчатки: одну маскировали в мягкой игрушке, а другую подключили к мобильному телефону, камера которого фиксировала вход в квартиру.
Однако оперативники СБУ смогли предотвратить нападение, задокументировав все этапы подготовки теракта.
Оба злоумышленника задержаны в гостинице после того, как на "горячую линию" полиции поступила информация об их преступных намерениях.
Какое наказание грозит задержанным российским агентам
Проведенная экспертиза подтвердила, что самодельные взрывчатки были изготовлены в термосах и дополнительно начинены камнями для усиления поразительного эффекта во время детонации. Подозреваемые в настоящее время находятся под стражей.
Им предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса Украины о покушении на террористический акт, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
В случае доказывания вины каждому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-