Навел удар РФ по Днепру. СБУ задержала адвоката-изменника

Известный адвокат из Днепра подозревается в сотрудничестве с вражескими спецслужбами. Его задержали при попытке бежать за границу.

Что известно о задержанном адвокате

Контрразведчики и следователи СБУ разоблачили одного из наиболее законспирированных агентов ФСБ в Днепропетровской области. Им оказался известный местный адвокат, передающий координаты для ракетных ударов по Днепру.

Правоохранители установили, что предатель передал ФСБ точные координаты цехов и складов одного из местных предприятий, занимающихся модернизацией и восстановлением ударных и разведывательных дронов. В результате ракетного удара, нанесенного по его наводке, погибли шесть человек, еще 30 получили тяжелые ранения. Также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Следствие также выяснило, что после атаки он передал россиянам информацию о ее последствиях и предоставил координаты другого стратегического объекта для последующих ударов.

Связь со своим российским куратором агент поддерживал через посредника — давнего знакомого, занимающего должность "первого заместителя главы Красногвардейской районной администрации Крыма" и работающего на ФСБ.

Адвоката задержали при попытке пересечения государственной границы в пункте пропуска "Краковец". Во время обысков в его доме и офисе изъяты мобильные телефоны и SIM-карты с доказательствами его шпионской деятельности.

Какое наказание грозит предателю

Злоумышленнику сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание и отрицание вооруженной злости РФ, глорификация её участников).

В настоящее время суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины адвокату грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.