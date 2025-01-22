Навів удар РФ по Дніпру. СБУ затримала адвоката-зрадника

Відомого адвоката з Дніпра підозрюють у співпраці з ворожими спецслужбами. Його затримали під час спроби втекти за кордон.

Що відомо про затриманого адвоката

Контррозвідники та слідчі СБУ викрили одного з найбільш законспірованих агентів ФСБ у Дніпропетровській області. Ним виявився відомий місцевий адвокат, який передавав координати для ракетних ударів по Дніпру.

Правоохоронці встановили, що зрадник передав ФСБ точні координати цехів та складів одного з місцевих підприємств, яке займається модернізацією та відновленням ударних і розвідувальних дронів. У результаті ракетного удару, завданого за його наводкою, загинуло шість осіб, ще 30 зазнали тяжких поранень. Також було пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

Слідство також з'ясувало, що після атаки він передав росіянам інформацію про її наслідки та надав координати іншого стратегічного об’єкта для подальших ударів.

Зв’язок зі своїм російським куратором агент підтримував через посередника — давнього знайомого, який обіймає посаду "першого заступника голови Красногвардійської районної адміністрації Криму" та працює на ФСБ.

Адвоката затримали під час спроби перетину державного кордону в пункті пропуску "Краківець". Під час обшуків у його будинку та офісі вилучено мобільні телефони та SIM-карти з доказами його шпигунської діяльності.

Яке покарання загрожує зраднику

Зловмиснику повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування та заперечення збройної агресії РФ, глорифікація її учасників).

Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини адвокату загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.