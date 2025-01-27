Коригував обстріли на Донеччині. СБУ затримала агента з Москви

СБУ затримала російського агента, який під приводом “відвідування доньки” оселився в Донецькій області для коригування ударів по українських позиціях.

Що відомо про затриманого агента РФ

Як повідомили в СБУ, затриманим виявився 56-річний громадянин Росії, який прибув до України з Москви за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення, офіційно — щоб відвідати доньку у селищі Райгородок Краматорського району.

Після 24 лютого 2022 року він залишився в Україні та вів непомітний спосіб життя. Однак влітку 2024 року агент отримав завдання від ФСБ РФ провести розвідку оборонних позицій ЗСУ на сході України.

За даними СБУ, чоловік поступово обстежував територію поблизу передової, збираючи інформацію про укріплення та артилерійські позиції українських військових. Отримані дані він передавав російським спецслужбам для підготовки повітряних атак. Поширити

ФСБ обіцяла агенту евакуацію до Москви після виконання завдання, однак українська контррозвідка зірвала ці плани.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його зв’язку з російськими спецслужбами.

Яке покарання загрожує затриманому агенту

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України — поширення інформації про розташування або переміщення ЗСУ.