Коригували удари по ЗСУ — затримано двох агентів спецслужб РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Коригували удари по ЗСУ — затримано двох агентів спецслужб РФ

СБУ
СБУ

Служба безпеки України затримала ще двох агентів ФСБ у Донецькій області. За матеріалами справи, зловмисники коригували російські удари по українських військах, що тримають оборону на Краматорському та Новопавлівському напрямках.

Головні тези:

  • Служба безпеки України затримала двох агентів ФСБ, які коригували удари по ЗСУ у Донецькій області.
  • Фігуранти діяли окремо, але мали спільного куратора з ФСБ, який вказував їм місця розташування української артилерії.
  • Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна за державну зраду в умовах воєнного стану.

СБУ затримала двох коригувальників вогню РФ

Як встановило розслідування, ворожими поплічниками виявилося двоє місцевих жителів: 41-річна медсестра та 56-річний водій приватної компанії.

Фігуранти діяли окремо один від одного, але «замикалися» на спільного куратора — кадрового співробітника військової контррозвідки ФСБ.

За його вказівками агенти об’їжджали місцевість і приховано фіксували локації укріпрайонів та бойових позицій української артилерії, що тримає під вогневим контролем штурмові групи противника.

Крім того, зрадники «зливали» окупантам маршрути руху колон військової бронетехніки Сил оборони у напрямку передової.

Служба безпеки своєчасно викрила фігурантів, задокументувала їхню підривну діяльність і затримала.

Затримання агента ФСБ

Також СБУ провела комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони на обох напрямках на східному фронті.

За даними слідства, обидва фігуранти були дистанційно завербовані російською спецслужбою через їхню знайому — колишню мешканку Краматорська, яка у 2022 році виїхала до РФ. Там її завербувала російська спецслужба і доручила сформувати агентурну мережу у прифронтовому місті.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності їхньої знайомої з Росії, яка співпрацює з ФСБ.

Що відомо про затриманих агентів РФ

СБУ затримала двох агентів російських спецслужб. Вони встановлювали приховані камери для коригування артилерійського вогню в Полтавській та Сумській областях.

Обидва були завербовані влітку цього року через пошуки підробітку в Telegram-каналах.

Їхніми основними завданнями були розвідка щодо аеродромів Збройних сил України, теплових електростанцій та інших об'єктів енергетичної інфраструктури.

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