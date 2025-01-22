Коригували удари по ЗСУ — затримано двох агентів спецслужб РФ

Служба безпеки України затримала ще двох агентів ФСБ у Донецькій області. За матеріалами справи, зловмисники коригували російські удари по українських військах, що тримають оборону на Краматорському та Новопавлівському напрямках.
Головні тези:
- Служба безпеки України затримала двох агентів ФСБ, які коригували удари по ЗСУ у Донецькій області.
- Фігуранти діяли окремо, але мали спільного куратора з ФСБ, який вказував їм місця розташування української артилерії.
- Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна за державну зраду в умовах воєнного стану.
СБУ затримала двох коригувальників вогню РФ
Як встановило розслідування, ворожими поплічниками виявилося двоє місцевих жителів: 41-річна медсестра та 56-річний водій приватної компанії.
Фігуранти діяли окремо один від одного, але «замикалися» на спільного куратора — кадрового співробітника військової контррозвідки ФСБ.
За його вказівками агенти об’їжджали місцевість і приховано фіксували локації укріпрайонів та бойових позицій української артилерії, що тримає під вогневим контролем штурмові групи противника.
Служба безпеки своєчасно викрила фігурантів, задокументувала їхню підривну діяльність і затримала.
Також СБУ провела комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони на обох напрямках на східному фронті.
За даними слідства, обидва фігуранти були дистанційно завербовані російською спецслужбою через їхню знайому — колишню мешканку Краматорська, яка у 2022 році виїхала до РФ. Там її завербувала російська спецслужба і доручила сформувати агентурну мережу у прифронтовому місті.
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності їхньої знайомої з Росії, яка співпрацює з ФСБ.
Що відомо про затриманих агентів РФ
СБУ затримала двох агентів російських спецслужб. Вони встановлювали приховані камери для коригування артилерійського вогню в Полтавській та Сумській областях.
Обидва були завербовані влітку цього року через пошуки підробітку в Telegram-каналах.
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