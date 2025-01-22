Корректировали удары по ВСУ — задержаны два агента спецслужб РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Корректировали удары по ВСУ — задержаны два агента спецслужб РФ

СБУ
СБУ
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Служба безопасности Украины задержала еще двух агентов ФСБ в Донецкой области.

Главные тезисы

  • Служба безопасности Украины выявила и задержала двух агентов ФСБ, занимавшихся корректировкой ударов по ВСУ в Донецкой области.
  • Фигуранты действовали под руководством общего куратора из ФСБ, который указывал им местоположение украинской артиллерии.
  • Задержанным грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества за государственную измену в условиях военного положения.

СБУ задержала двух корректировщиков огня РФ

Как установило расследование, вражескими приспешниками оказались двое местных жителей: 41-летняя медсестра и 56-летний водитель частной компании.

Фигуранты действовали отдельно друг от друга, но замыкались на общего куратора — кадрового сотрудника военной контрразведки ФСБ.

По его указаниям агенты объезжали местность и скрыто фиксировали локации укрепрайонов и боевых позиций украинской артиллерии, которая держит под огневым контролем штурмовые группы противника.

Кроме того, предатели "сливали" оккупантам маршруты движения колонн военной бронетехники Сил обороны в направлении передовой.

Служба безопасности своевременно уличила фигурантов, задокументировала их подрывную деятельность и задержала.

Задержание агента ФСБ

Также СБУ провела комплексные меры по обеспечению позиций Сил обороны на обоих направлениях на восточном фронте.

По данным следствия, оба фигуранта были дистанционно завербованы российской спецслужбой из-за их знакомой — бывшей жительницы Краматорска, которая в 2022 году уехала в РФ. Там ее завербовала российская спецслужба и поручила сформировать агентурную сеть в прифронтовом городе.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности их знакомой из России, сотрудничающей с ФСБ.

Что известно о задержанных агентах РФ

СБУ задержала двух агентов российских спецслужб. Они устанавливали скрытые камеры для коррекции артиллерийского огня в Полтавской и Сумской областях.

Оба были завербованы летом этого года из-за поисков подработки в Telegram-каналах.

Их основными задачами были разведка по аэродромам Вооруженных сил Украины, тепловых электростанций и других объектов энергетической инфраструктуры.

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