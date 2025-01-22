Корректировали удары по ВСУ — задержаны два агента спецслужб РФ

Служба безопасности Украины задержала еще двух агентов ФСБ в Донецкой области.
Главные тезисы
- Служба безопасности Украины выявила и задержала двух агентов ФСБ, занимавшихся корректировкой ударов по ВСУ в Донецкой области.
- Фигуранты действовали под руководством общего куратора из ФСБ, который указывал им местоположение украинской артиллерии.
- Задержанным грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества за государственную измену в условиях военного положения.
СБУ задержала двух корректировщиков огня РФ
Как установило расследование, вражескими приспешниками оказались двое местных жителей: 41-летняя медсестра и 56-летний водитель частной компании.
Фигуранты действовали отдельно друг от друга, но замыкались на общего куратора — кадрового сотрудника военной контрразведки ФСБ.
По его указаниям агенты объезжали местность и скрыто фиксировали локации укрепрайонов и боевых позиций украинской артиллерии, которая держит под огневым контролем штурмовые группы противника.
Служба безопасности своевременно уличила фигурантов, задокументировала их подрывную деятельность и задержала.
Также СБУ провела комплексные меры по обеспечению позиций Сил обороны на обоих направлениях на восточном фронте.
По данным следствия, оба фигуранта были дистанционно завербованы российской спецслужбой из-за их знакомой — бывшей жительницы Краматорска, которая в 2022 году уехала в РФ. Там ее завербовала российская спецслужба и поручила сформировать агентурную сеть в прифронтовом городе.
Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности их знакомой из России, сотрудничающей с ФСБ.
Что известно о задержанных агентах РФ
СБУ задержала двух агентов российских спецслужб. Они устанавливали скрытые камеры для коррекции артиллерийского огня в Полтавской и Сумской областях.
Оба были завербованы летом этого года из-за поисков подработки в Telegram-каналах.
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