Корректировал обстрелы в Донецкой области. СБУ задержала агента из Москвы
Категория
Украина
Дата публикации

Корректировал обстрелы в Донецкой области. СБУ задержала агента из Москвы

СБУ
Корректировал обстрелы в Донецкой области. СБУ задержала агента из Москвы
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СБУ задержала российского агента, который под предлогом посещения дочери поселился в Донецкой области для корректировки ударов по украинским позициям.

Главные тезисы

  • Задержанный агент из Москвы активно собирал информацию об украинских оборонных позициях на востоке страны.
  • Разоблаченный злоумышленник передавал полученные данные российским спецслужбам для подготовки воздушных атак.
  • После распространения информации о расположении ВСУ агенту грозит до 12 лет лишения свободы по Уголовному кодексу Украины.
  • Спецслужбы сорвали планы ФСБ по эвакуации задержанного в Москву после выполнения задания на корректировку обстрелов в Донецкой области.
  • Задержание российского агента является важной победой в контрразведке и защите интересов Украины.

Что известно о задержанном агенте РФ

Как сообщили в СБУ, задержанным оказался 56-летний гражданин России, прибывший в Украину из Москвы за несколько дней до начала полномасштабного вторжения, официально посетить дочь в поселке Райгородок Краматорского района.

После 24 февраля 2022 он остался в Украине и вел незаметный образ жизни. Однако летом 2024 агент получил задачу от ФСБ РФ провести разведку оборонных позиций ВСУ на востоке Украины.

По данным СБУ, мужчина постепенно обследовал территорию вблизи передовой, собирая информацию об укреплении и артиллерийских позициях украинских военных. Полученные данные он передавал российским спецслужбам по подготовке воздушных атак.

ФСБ обещала агенту эвакуацию в Москву после выполнения задания, однако украинская контрразведка сорвала эти планы.

Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон с подтверждением его связи с российскими спецслужбами.

Какое наказание грозит задержанному агенту

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины — распространение информации о расположении или перемещении ВСУ.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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