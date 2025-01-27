Корректировал обстрелы в Донецкой области. СБУ задержала агента из Москвы

СБУ задержала российского агента, который под предлогом посещения дочери поселился в Донецкой области для корректировки ударов по украинским позициям.

Что известно о задержанном агенте РФ

Как сообщили в СБУ, задержанным оказался 56-летний гражданин России, прибывший в Украину из Москвы за несколько дней до начала полномасштабного вторжения, официально посетить дочь в поселке Райгородок Краматорского района.

После 24 февраля 2022 он остался в Украине и вел незаметный образ жизни. Однако летом 2024 агент получил задачу от ФСБ РФ провести разведку оборонных позиций ВСУ на востоке Украины.

По данным СБУ, мужчина постепенно обследовал территорию вблизи передовой, собирая информацию об укреплении и артиллерийских позициях украинских военных. Полученные данные он передавал российским спецслужбам по подготовке воздушных атак. Поделиться

ФСБ обещала агенту эвакуацию в Москву после выполнения задания, однако украинская контрразведка сорвала эти планы.

Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон с подтверждением его связи с российскими спецслужбами.

Какое наказание грозит задержанному агенту

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины — распространение информации о расположении или перемещении ВСУ.