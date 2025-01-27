Корректировал обстрелы в Донецкой области. СБУ задержала агента из Москвы

СБУ задержала российского агента, который под предлогом посещения дочери поселился в Донецкой области для корректировки ударов по украинским позициям.
Главные тезисы
- Задержанный агент из Москвы активно собирал информацию об украинских оборонных позициях на востоке страны.
- Разоблаченный злоумышленник передавал полученные данные российским спецслужбам для подготовки воздушных атак.
- После распространения информации о расположении ВСУ агенту грозит до 12 лет лишения свободы по Уголовному кодексу Украины.
- Спецслужбы сорвали планы ФСБ по эвакуации задержанного в Москву после выполнения задания на корректировку обстрелов в Донецкой области.
- Задержание российского агента является важной победой в контрразведке и защите интересов Украины.
Что известно о задержанном агенте РФ
Как сообщили в СБУ, задержанным оказался 56-летний гражданин России, прибывший в Украину из Москвы за несколько дней до начала полномасштабного вторжения, официально посетить дочь в поселке Райгородок Краматорского района.
После 24 февраля 2022 он остался в Украине и вел незаметный образ жизни. Однако летом 2024 агент получил задачу от ФСБ РФ провести разведку оборонных позиций ВСУ на востоке Украины.
ФСБ обещала агенту эвакуацию в Москву после выполнения задания, однако украинская контрразведка сорвала эти планы.
Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон с подтверждением его связи с российскими спецслужбами.
Какое наказание грозит задержанному агенту
Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины — распространение информации о расположении или перемещении ВСУ.
Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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