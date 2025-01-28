Готовили удар по аэродромам с F-16. СБУ разоблачила агентов ФСБ

СБУ разоблачила агентов Федеральной службы безопасности. Они планировали помочь россиянам нанести удары по аэродромам базирования истребителей F-16.
Главные тезисы
- СБУ задержала агентов ФСБ, которые готовили удары по аэродромам из F-16 в Украине.
- Задержанные российские агенты собирались собрать координаты объектов авиационной инфраструктуры и создать отчеты для россиян.
- Наказание за государственное предательство грозит агентам ФСБ — пожизненное заключение и конфискация имущества по статье Уголовного кодекса Украины.
- Силами СБУ были приняты меры по обезопасению локаций Сил обороны от попыток агентов получить секретную информацию.
- Данные агентов фиксировали безрезультативные попытки получения информации в нескольких регионах Украины, что повлекло их задержку и подозрение.
Что известно о задержанных агентах РФ
Как отмечает СБУ, вблизи одного из аэродромов задержали двух российских агентов "на горячем" — во время фотографирования взлета украинского истребителя F-16.
Как установила СБУ, задержанными оказались жители Кременчуга в возрасте 22 и 21 года, которых завербовала кадровая сотрудница ФСБ. Ее личность также удалось идентифицировать.
Кроме геолокаций, злоумышленники должны были создать текстовые и фотоотчеты с описанием техники, расположенной на этих объектах.
Агенты планировали объехать пять регионов Украины, пользуясь маршрутными автобусами. У каждого потенциального объекта они собирались арендовать жилье, чтобы несколько дней шпионить по цели и собирать нужную информацию.
На первых порах их деятельности СБУ выявила и задокументировала безрезультативные попытки агентов получить данные в нескольких регионах. В ответ были приняты меры по обеспечению локаций Сил обороны.
Какое наказание грозит задержанным
Агентам ФСБ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.
Задержанным грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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