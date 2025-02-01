Российская агентка готовила теракт в центре Киева

Контрразведка и следователи Службы безопасности смогли предотвратить масштабный теракт на одной из центральных многолюдных улиц столицы Украины.
Главные тезисы
- Сотрудники СБУ предотвратили масштабную трагедию, которая могла унести жизнь многих гражданских.
- Задержанная агентка имела при себе самодельное взрывное устройство с тротиловым эквивалентом 7 кг.
- Для подготовки теракта российские спецслужбы завербовали наркозависимую из Львова.
СБУ задержала еще одну агентку РФ
Благодаря успешной спецоперации в Киеве удалось задержать российскую агентку, которая планировала подрыв взрывчатки у здания одного из структурных подразделений СБУ.
Несмотря на то, что эта локация пока не используется сотрудниками спецслужбы, потенциальный теракт мог стать причиной колоссальных жертв среди гражданских в центральной части столицы.
У агентки РФ обнаружили сумку, в которой находилось самодельное взрывное устройство мощностью 7 кг в тротиловом эквиваленте.
Что важно понимать, этого заряда достаточно, чтобы серьезно повредить здание, а также смертельно ранить людей, находящихся вокруг эпицентра взрыва.
Для подготовки теракта Россия дистанционно завербовала 22-летнюю наркозависимую из Львова, которая согласилась совершить преступление, соблазнясь на "быстрые" деньги.
Российская агентка приехала в столицу, где ее российский куратор раньше времени арендовал для нее квартиру.
СБУ работала на опережение и смогла задержать агентку РФ «на горячем», когда она забрала из тайника сумку со взрывчаткой и направлялась в арендованную квартиру.
Какое наказание угрожает преступнице
Следователи СБУ объявили фигурантке о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (подготовка к совершению террористического акта, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Как сообщает СБУ, в настоящее время агент РФ находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Офис Генерального прокурора помог СБУ провести успешную операцию.
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