Российская агентка готовила теракт в центре Киева

Контрразведка и следователи Службы безопасности смогли предотвратить масштабный теракт на одной из центральных многолюдных улиц столицы Украины.

СБУ задержала еще одну агентку РФ

Благодаря успешной спецоперации в Киеве удалось задержать российскую агентку, которая планировала подрыв взрывчатки у здания одного из структурных подразделений СБУ.

Несмотря на то, что эта локация пока не используется сотрудниками спецслужбы, потенциальный теракт мог стать причиной колоссальных жертв среди гражданских в центральной части столицы.

Фото: ssu.gov.ua

У агентки РФ обнаружили сумку, в которой находилось самодельное взрывное устройство мощностью 7 кг в тротиловом эквиваленте.

Что важно понимать, этого заряда достаточно, чтобы серьезно повредить здание, а также смертельно ранить людей, находящихся вокруг эпицентра взрыва.

Для подготовки теракта Россия дистанционно завербовала 22-летнюю наркозависимую из Львова, которая согласилась совершить преступление, соблазнясь на "быстрые" деньги.

Российская агентка приехала в столицу, где ее российский куратор раньше времени арендовал для нее квартиру.

Фото: ssu.gov.ua

После заселения во временное жилье она забрала из-за курьерской доставки миникамеру видеонаблюдения и установила ее на балконе. Посредством удаленного доступа враг получил возможность в режиме онлайн следить за центральной улицей Киева и таким образом хотел зафиксировать последствия теракта. Поделиться

СБУ работала на опережение и смогла задержать агентку РФ «на горячем», когда она забрала из тайника сумку со взрывчаткой и направлялась в арендованную квартиру.

Фото: ssu.gov.ua

Какое наказание угрожает преступнице

Следователи СБУ объявили фигурантке о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (подготовка к совершению террористического акта, совершенное по предварительному сговору группой лиц); ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Как сообщает СБУ, в настоящее время агент РФ находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Продолжаются безотлагательные комплексные меры по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к планированию и подготовке теракта. Поделиться

Офис Генерального прокурора помог СБУ провести успешную операцию.