Удар России по Полтаве — известно о 5 погибших

1 февраля армия РФ атаковала Полтаву и попала в жилой дом. По состоянию на 14:15 сообщается о 5 погибших и 14 пострадавших, среди которых 3 детей.

Атака РФ на Полтаву — последние подробности

До 5 человек увеличилось количество погибших в Полтаве. 14 пострадали, из них — 3 ребенка. Спасены 22 человека, — сообщает пресс-служба ГСЧС Украины. Поделиться

Кроме того, указано, что спасателям удалось локализовать пожар отдельных ячеек.

По состоянию на 14.45 аварийно-спасательные работы продолжаются.

На месте работают кинологи и психологи ГСЧС.

Согласно последним данным, в результате нового российского удара был разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, возник пожар.

Также известно, что повреждены соседние дома и 12 автомобилей.

В Полтавской области объявлен трехдневный траур со 2 по 4 февраля. Соответствующее распоряжение подписано и.о. главы ОВА Когутом.

Зеленский отреагировал на новые атаки России 1 февраля

Глава государства Владимир Зеленский обращает внимание на то, что для нового воздушного нападения страна-агрессорка использует разные типы оружия: ракеты, ударные дроны, авиабомбы.

В Полтаве попали в жилой дом, полностью разрушен подъезд… Мои соболезнования родным. На месте работают все необходимые службы, спасают, оказывают необходимую помощь. Имеются повреждения в Запорожье, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях. По состоянию на данный момент известно о шести раненых. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства также подтвердил, что в Харькове российские захватчики убили еще одного человека.

О еще двух жертвах известно в Сумской области.