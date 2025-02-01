Удар России по Полтаве — известно о 5 погибших

1 февраля армия РФ атаковала Полтаву и попала в жилой дом. По состоянию на 14:15 сообщается о 5 погибших и 14 пострадавших, среди которых 3 детей.
Главные тезисы
- Работникам ГСЧС удалось спасти 22 человека.
- Также известно о погибших в Харьковской и Сумской областях.
- Президент Украины Зеленский обратил внимание на жестокость нападения РФ и призвал к международной поддержке в борьбе с российским террором.
Атака РФ на Полтаву — последние подробности
Кроме того, указано, что спасателям удалось локализовать пожар отдельных ячеек.
По состоянию на 14.45 аварийно-спасательные работы продолжаются.
На месте работают кинологи и психологи ГСЧС.
Согласно последним данным, в результате нового российского удара был разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, возник пожар.
Также известно, что повреждены соседние дома и 12 автомобилей.
В Полтавской области объявлен трехдневный траур со 2 по 4 февраля. Соответствующее распоряжение подписано и.о. главы ОВА Когутом.
Зеленский отреагировал на новые атаки России 1 февраля
Глава государства Владимир Зеленский обращает внимание на то, что для нового воздушного нападения страна-агрессорка использует разные типы оружия: ракеты, ударные дроны, авиабомбы.
Глава государства также подтвердил, что в Харькове российские захватчики убили еще одного человека.
О еще двух жертвах известно в Сумской области.
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