Удар России по Полтаве — известно о 5 погибших
Категория
Украина
Дата публикации

Удар России по Полтаве — известно о 5 погибших

ДСНС Украины
Полтава
Read in English
Читати українською

1 февраля армия РФ атаковала Полтаву и попала в жилой дом. По состоянию на 14:15 сообщается о 5 погибших и 14 пострадавших, среди которых 3 детей.

Главные тезисы

  • Работникам ГСЧС удалось спасти 22 человека.
  • Также известно о погибших в Харьковской и Сумской областях.
  • Президент Украины Зеленский обратил внимание на жестокость нападения РФ и призвал к международной поддержке в борьбе с российским террором.

Атака РФ на Полтаву — последние подробности

До 5 человек увеличилось количество погибших в Полтаве. 14 пострадали, из них — 3 ребенка. Спасены 22 человека, — сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Кроме того, указано, что спасателям удалось локализовать пожар отдельных ячеек.

По состоянию на 14.45 аварийно-спасательные работы продолжаются.

На месте работают кинологи и психологи ГСЧС.

Согласно последним данным, в результате нового российского удара был разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, возник пожар.

Также известно, что повреждены соседние дома и 12 автомобилей.

В Полтавской области объявлен трехдневный траур со 2 по 4 февраля. Соответствующее распоряжение подписано и.о. главы ОВА Когутом.

Зеленский отреагировал на новые атаки России 1 февраля

Глава государства Владимир Зеленский обращает внимание на то, что для нового воздушного нападения страна-агрессорка использует разные типы оружия: ракеты, ударные дроны, авиабомбы.

В Полтаве попали в жилой дом, полностью разрушен подъезд… Мои соболезнования родным. На месте работают все необходимые службы, спасают, оказывают необходимую помощь. Имеются повреждения в Запорожье, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях. По состоянию на данный момент известно о шести раненых.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства также подтвердил, что в Харькове российские захватчики убили еще одного человека.

О еще двух жертвах известно в Сумской области.

Каждый такой террористический акт доказывает, что нам нужно больше поддержки в защите от российского террора. Каждая система ПВО, каждая противоракета — это спасение жизней. Очень важно, чтобы партнеры действовали, выполняли наши договоренности и усиливали давление на Россию.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Завершение войны. Чехия предупредила о новой ловушке Путина
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Завершение войны за 100 дней. У Трампа раскрыли план действий
Трамп
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российская агентка готовила теракт в центре Киева
СБУ
агентка РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?