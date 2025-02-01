Удар РФ по Полтаві — кількість загиблих знову зросла

Кількість жертв ракетного удару РФ у ніч проти 1 лютого по п'ятиповерхівці у Полтаві зросла. Внаслідок атаки загинули семеро осіб.

У Полтаві загинуло 7 людей внаслідок удару РФ

Про це повідомляє Полтавська ОВА.

До семи людей збільшилася кількість загиблих у Полтаві. 14 травмованих, із них три дитини. Поширити

Бійці ДСНС врятували з частково зруйнованого будинку у Полтаві 22 людини.

На місці ракетного удару працюють понад 460 рятувальників, силовиків та комунальників, а також майже 100 одиниць техніки.

Полтава після удару РФ

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, залучені кінологи ДСНС з підготовленими пошуковими собаками.

Психологи підрозділів ДСНС та Нацполіції надали допомогу 114 людям, — зазначає Полтавська ОВА. Поширити

Удар РФ по будинку у Полтаві

1 лютого російські окупанти завдали ракетного удару по Полтаві. Ворожа ракета влучила у п'ятиповерхівку, внаслідок чого було зруйновано один під'їзд. Як повідомлялося, внаслідок атаки є жерти та поранені, зокрема діти.

У Полтавській області оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ворожої атаки по Полтаві. Відповідне розпорядження підписав т.в.о начальника ОВА Володимир Когут. Жалобу оголошено з 2 по 4 лютого.

У ці дні буде приспущено прапор України з чорною стрічкою на будівлях органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.