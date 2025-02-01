Удар РФ по Полтаві — кількість загиблих знову зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по Полтаві — кількість загиблих знову зросла

Філіп Пронін / Полтавська ОВА
Полтава
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Кількість жертв ракетного удару РФ у ніч проти 1 лютого по п'ятиповерхівці у Полтаві зросла. Внаслідок атаки загинули семеро осіб.

Головні тези:

  • Кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ по Полтаві зросла до 7 осіб, серед постраждалих є 3 дитини.
  • Рятувальники із ДСНС врятували 22 людини з частково зруйнованого будинку у Полтаві, працюють понад 460 рятувальників та майже 100 одиниць техніки.
  • Жалобу оголошено в Полтавській області з приводу загиблих внаслідок атаки, обмеження на проведення розважальних заходів та звуків розваг у громадських місцях.
  • Російські окупанти влучили ракету в п'ятиповерхівку, внаслідок чого один під'їзд був зруйнований, інформує Полтавська ОВА.
  • Психологи ДСНС та Нацполіції надали допомогу 114 людям, допомагаючи їм подолати травматичний досвід та шок від трагічної події.

У Полтаві загинуло 7 людей внаслідок удару РФ

Про це повідомляє Полтавська ОВА.

До семи людей збільшилася кількість загиблих у Полтаві. 14 травмованих, із них три дитини.

Бійці ДСНС врятували з частково зруйнованого будинку у Полтаві 22 людини.

На місці ракетного удару працюють понад 460 рятувальників, силовиків та комунальників, а також майже 100 одиниць техніки.

Полтава після удару РФ

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, залучені кінологи ДСНС з підготовленими пошуковими собаками.

Психологи підрозділів ДСНС та Нацполіції надали допомогу 114 людям, — зазначає Полтавська ОВА.

Удар РФ по будинку у Полтаві

1 лютого російські окупанти завдали ракетного удару по Полтаві. Ворожа ракета влучила у п'ятиповерхівку, внаслідок чого було зруйновано один під'їзд. Як повідомлялося, внаслідок атаки є жерти та поранені, зокрема діти.

У Полтавській області оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ворожої атаки по Полтаві. Відповідне розпорядження підписав т.в.о начальника ОВА Володимир Когут. Жалобу оголошено з 2 по 4 лютого.

У ці дні буде приспущено прапор України з чорною стрічкою на будівлях органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

Встановлено обмеження на проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань, звучання розважальної музики у громадських місцях та транспорті. Телеканали й радіостанції мають внести відповідні зміни до сітки мовлення.

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