Ракетний удар РФ по Полтаві. Кількість загиблих зросла до 58 людей

У Полтаві зросла кількість загиблих після ракетного обстрілу РФ 3 вересня по Інституту звʼязку. Наразі відомо вже про 58 жертв.

В лікарні померло ще троє людей внаслідок обстрілу РФ

Як спочатку повідомила в. о. мера Полтави Катерина Ямщикова, одна людина, що постраждала внаслідок удару 3 вересня, померла у лікарні.

Згодом голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив про смерть трьох постраждалих в лікарні.

Таким чином загальна кількість загиблих зросла до 58, постраждали 328 людей.

Що відомо про атаку РФ на Полтаву 3 вересня

3 вересня армія РФ завдала ракетного удару по Полтаві. Спочатку було відомо про 49 загиблих та 219 постраждалих цивільних. О 21:30 стало відомо уже про 51 загиблого та 271 пораненого.

З заявою з цього приводу виступив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Сьогодні ціллю ворога стала Полтава. Триває ліквідація наслідків влучання по території навчального закладу. Наразі відомо про 49 загиблих та 219 травмованих людей. На місці продовжують розбір завалів, працюють пошукові бригади. Невимовний біль і скорбота. Вічна пам'ять загиблим. Поширити

Окрім того, раніше він повідомив, що 4, 5 та 6 вересня оголошені днями жалоби у Полтавські області.

Велика трагедія для Полтавщини та всієї країни… Щирі співчуття рідним та близьким. Відзавтра область — у триденній жалобі. Світла пам'ять усім загиблим. Поширити