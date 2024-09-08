Ракетний удар РФ по Полтаві. Кількість загиблих зросла до 58 людей

У Полтаві зросла кількість загиблих після ракетного обстрілу РФ 3 вересня по Інституту звʼязку. Наразі відомо вже про 58 жертв.
Головні тези:
- Кількість загиблих у Полтаві в результаті ракетного обстрілу зросла до 58 осіб, постраждали 328 людей.
- Рятувальники завершили ліквідацію наслідків удару по Інституту звʼязку в Полтаві, вивезли понад 2 тисячі тонн будівельного сміття.
- Триває триденний період жалоби у Полтавській області через велику трагедію.
В лікарні померло ще троє людей внаслідок обстрілу РФ
Як спочатку повідомила в. о. мера Полтави Катерина Ямщикова, одна людина, що постраждала внаслідок удару 3 вересня, померла у лікарні.
Згодом голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив про смерть трьох постраждалих в лікарні.
Таким чином загальна кількість загиблих зросла до 58, постраждали 328 людей.
Що відомо про атаку РФ на Полтаву 3 вересня
3 вересня армія РФ завдала ракетного удару по Полтаві. Спочатку було відомо про 49 загиблих та 219 постраждалих цивільних. О 21:30 стало відомо уже про 51 загиблого та 271 пораненого.
З заявою з цього приводу виступив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Окрім того, раніше він повідомив, що 4, 5 та 6 вересня оголошені днями жалоби у Полтавські області.
Рятувальники розібрали та вивезли понад 2 тисячі тонн будівельного сміття. Пошуково-рятувальні роботи тривали ще вдень 5 вересня з урахуванням безпекової складової. Близько 18.00 у ДСНС повідомили, що аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві завершені.
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