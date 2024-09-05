У Полтаві завершено аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару РФ

До 55 осіб збільшилася кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по навчальному закладу Полтави 3 вересня, 328 людей постраждали. Аварійно-рятувальні роботи завершено.

У Полтаві від ракетного удару РФ загинуло 55 людей

Частково зруйновано шестиповерхову будівлю навчального корпусу.

Наразі рятувальники розібрали та вивезли понад 2 тисячі тонн будівельного сміття. Пошуково-рятувальні роботи тривали ще вдень 5 вересня з урахуванням безпекової складової.

Близько 18.00 у ДСНС повідомили, що аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві завершені.

Полтава після удару РФ

До ліквідації наслідків удару від ДСНС залучалось 36 одиниць техніки та 215 рятувальників Поширити

Наразі фахівці проводять ідентифікацію вилучених рештків людських тіл.

Кількість жертв російської атаки у Полтаві невпинно збільшується

3 вересня армія РФ завдала ракетного удару по Полтаві. Станом на 18:30 відомо про 49 загиблих та 219 постраждалих цивільних. О 21:30 стало відомо уже про 51 загиблого та 271 пораненого.

З новою заявою з цього приводу виступив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Сьогодні ціллю ворога стала Полтава. Триває ліквідація наслідків влучання по території навчального закладу. Наразі відомо про 49 загиблих та 219 травмованих людей. На місці продовжують розбір завалів, працюють пошукові бригади. Невимовний біль і скорбота. Вічна пам'ять загиблим.

Окрім того, раніше він повідомив, що 4, 5 та 6 вересня оголошені днями жалоби у Полтавські області.