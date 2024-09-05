В Полтаве завершены аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Полтаве завершены аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара РФ

ДСНС Украины
Полтава
Read in English
Читати українською

До 55 человек увеличилось количество погибших в результате российского ракетного удара по учебному заведению Полтавы 3 сентября, 328 человек пострадали. Аварийно-спасательные работы завершены.

Главные тезисы

  • 55 человек погибли и 328 пострадали в результате ракетного удара по учебному заведению в Полтаве.
  • Аварийно-спасательные работы на месте трагедии завершены, но продолжается ликвидация последствий удара и идентификация погибших.
  • Полтава объявила трехдневный траур, в регион привлечены спасатели и техника для оказания помощи пострадавшим.
  • Число жертв российской атаки в Полтаве постоянно увеличивается, продолжается разбор завалов и работа поисковых бригад.
  • Требуется помощь и поддержка для пострадавших от ракетного удара РФ в Полтаве. Область в трехдневном трауре.

В Полтаве от ракетного удара РФ погибли 55 человек

Частично разрушено шестиэтажное здание учебного корпуса.

В настоящее время спасатели разобрали и вывезли более 2 тысяч тонн строительного мусора. Поисково-спасательные работы продолжались еще днем 5 сентября с учетом составляющей безопасности.

Около 18:00 в ГСЧС сообщили, что аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара по учебному заведению в Полтаве завершены.

Полтава после удара РФ

К ликвидации последствий удара от ГСЧС привлекалось 36 единиц техники и 215 спасателей

Специалисты проводят идентификацию изъятых остатков человеческих тел.

Число жертв российской атаки в Полтаве постоянно увеличивается

3 сентября армия РФ нанесла ракетный удар по Полтаве. По состоянию на 18:30 известно о 49 погибших и 219 пострадавших гражданских. В 21:30 стало известно уже о 51 погибшем и 271 раненом.

С новым заявлением на этот счет выступил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Сегодня целью неприятеля стала Полтава. Продолжается ликвидация последствий попадания по территории учебного заведения. Сейчас известно о 49 погибших и 219 травмированных людях. На месте продолжают разбор завалов, работают поисковые бригады. Невыразимая боль и скорбь. Вечная память погибшим.

Кроме того, ранее он сообщил, что 4, 5 и 6 сентября объявлены на днях траура в Полтавской области.

Большая трагедия для Полтавщины и всей страны… Искренние соболезнования родным и близким. С завтрашнего дня область — в трехдневном трауре. Светлая память всем погибшим.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Полтаве возросло количество погибших в результате удара РФ — Байден впервые отреагировал
The White House
Байден
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ракетный удар РФ по Полтаве — количество погибших снова выросло
ДСНС Украины
Ракетный удар РФ по Полтаве — количество погибших снова выросло
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ракетный удар РФ по Полтаве. Число погибших возросло до 54 человек
ДСНС Украины
Ракетный удар РФ по Полтаве. Число погибших возросло до 54 человек

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?