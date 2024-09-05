В Полтаве завершены аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара РФ

До 55 человек увеличилось количество погибших в результате российского ракетного удара по учебному заведению Полтавы 3 сентября, 328 человек пострадали. Аварийно-спасательные работы завершены.

В Полтаве от ракетного удара РФ погибли 55 человек

Частично разрушено шестиэтажное здание учебного корпуса.

В настоящее время спасатели разобрали и вывезли более 2 тысяч тонн строительного мусора. Поисково-спасательные работы продолжались еще днем 5 сентября с учетом составляющей безопасности.

Около 18:00 в ГСЧС сообщили, что аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара по учебному заведению в Полтаве завершены.

Полтава после удара РФ

К ликвидации последствий удара от ГСЧС привлекалось 36 единиц техники и 215 спасателей Поделиться

Специалисты проводят идентификацию изъятых остатков человеческих тел.

Число жертв российской атаки в Полтаве постоянно увеличивается

3 сентября армия РФ нанесла ракетный удар по Полтаве. По состоянию на 18:30 известно о 49 погибших и 219 пострадавших гражданских. В 21:30 стало известно уже о 51 погибшем и 271 раненом.

С новым заявлением на этот счет выступил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Сегодня целью неприятеля стала Полтава. Продолжается ликвидация последствий попадания по территории учебного заведения. Сейчас известно о 49 погибших и 219 травмированных людях. На месте продолжают разбор завалов, работают поисковые бригады. Невыразимая боль и скорбь. Вечная память погибшим.

Кроме того, ранее он сообщил, что 4, 5 и 6 сентября объявлены на днях траура в Полтавской области.