В Полтаве завершены аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара РФ

До 55 человек увеличилось количество погибших в результате российского ракетного удара по учебному заведению Полтавы 3 сентября, 328 человек пострадали. Аварийно-спасательные работы завершены.
Главные тезисы
- 55 человек погибли и 328 пострадали в результате ракетного удара по учебному заведению в Полтаве.
- Аварийно-спасательные работы на месте трагедии завершены, но продолжается ликвидация последствий удара и идентификация погибших.
- Полтава объявила трехдневный траур, в регион привлечены спасатели и техника для оказания помощи пострадавшим.
- Число жертв российской атаки в Полтаве постоянно увеличивается, продолжается разбор завалов и работа поисковых бригад.
- Требуется помощь и поддержка для пострадавших от ракетного удара РФ в Полтаве. Область в трехдневном трауре.
В Полтаве от ракетного удара РФ погибли 55 человек
Частично разрушено шестиэтажное здание учебного корпуса.
В настоящее время спасатели разобрали и вывезли более 2 тысяч тонн строительного мусора. Поисково-спасательные работы продолжались еще днем 5 сентября с учетом составляющей безопасности.
Около 18:00 в ГСЧС сообщили, что аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара по учебному заведению в Полтаве завершены.
Специалисты проводят идентификацию изъятых остатков человеческих тел.
Число жертв российской атаки в Полтаве постоянно увеличивается
3 сентября армия РФ нанесла ракетный удар по Полтаве. По состоянию на 18:30 известно о 49 погибших и 219 пострадавших гражданских. В 21:30 стало известно уже о 51 погибшем и 271 раненом.
С новым заявлением на этот счет выступил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.
Сегодня целью неприятеля стала Полтава. Продолжается ликвидация последствий попадания по территории учебного заведения. Сейчас известно о 49 погибших и 219 травмированных людях. На месте продолжают разбор завалов, работают поисковые бригады. Невыразимая боль и скорбь. Вечная память погибшим.
Кроме того, ранее он сообщил, что 4, 5 и 6 сентября объявлены на днях траура в Полтавской области.
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