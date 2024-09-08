Ракетный удар РФ по Полтаве. Число погибших возросло до 58 человек

В Полтаве возросло число погибших после ракетных обстрелов РФ 3 сентября по Институту связи. Пока известно уже о 58 жертвах.

В больнице скончались еще три человека в результате обстрела РФ

Как первоначально сообщила и. о. мэра Полтавы Екатерина Ямщикова, один человек, пострадавший в результате удара 3 сентября, скончался в больнице.

Впоследствии глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил о смерти трех пострадавших в больнице.

Таким образом, общее число погибших возросло до 58, пострадали 328 человек.

Что известно об атаке РФ на Полтаву 3 сентября

3 сентября армия РФ нанесла ракетный удар по Полтаве. Первоначально было известно о 49 погибших и 219 пострадавших гражданских. В 21:30 стало известно уже о 51 погибшем и 271 раненом.

С заявлением на этот счет выступил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Сегодня целью неприятеля стала Полтава. Продолжается ликвидация последствий попадания по территории учебного заведения. Сейчас известно о 49 погибших и 219 травмированных людях. На месте продолжают разбор завалов, работают поисковые бригады. Невыразимая боль и скорбь. Вечная память погибшим. Поделиться

Кроме того, ранее он сообщил, что 4, 5 и 6 сентября объявлены на днях траура в Полтавской области.

Большая трагедия для Полтавщины и всей страны… Искренние соболезнования родным и близким. С завтрашнего дня область — в трехдневном трауре. Светлая память всем погибшим. Поделиться