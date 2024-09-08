Ракетный удар РФ по Полтаве. Число погибших возросло до 58 человек
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетный удар РФ по Полтаве. Число погибших возросло до 58 человек

Филипп Пронин / Полтавская ОВА
Ракетный удар РФ по Полтаве. Число погибших возросло до 58 человек
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В Полтаве возросло число погибших после ракетных обстрелов РФ 3 сентября по Институту связи. Пока известно уже о 58 жертвах.

Главные тезисы

  • Число погибших в Полтаве после ракетного обстрела РФ достигло 58 человек, пострадали 328 человек.
  • Армия РФ нанесла ракетный удар по Полтаве 3 сентября, вызвав великую трагедию для региона и страны.
  • Глава Полтавской ОВА объявил дни траура, выразил соболезнования родным и близким погибших.
  • Работы по поиску и спасению продолжались с учетом безопасности, аварийно-спасательные работы на месте удара завершены.

В больнице скончались еще три человека в результате обстрела РФ

Как первоначально сообщила и. о. мэра Полтавы Екатерина Ямщикова, один человек, пострадавший в результате удара 3 сентября, скончался в больнице.

Впоследствии глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил о смерти трех пострадавших в больнице.

Таким образом, общее число погибших возросло до 58, пострадали 328 человек.

Что известно об атаке РФ на Полтаву 3 сентября

3 сентября армия РФ нанесла ракетный удар по Полтаве. Первоначально было известно о 49 погибших и 219 пострадавших гражданских. В 21:30 стало известно уже о 51 погибшем и 271 раненом.

С заявлением на этот счет выступил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Сегодня целью неприятеля стала Полтава. Продолжается ликвидация последствий попадания по территории учебного заведения. Сейчас известно о 49 погибших и 219 травмированных людях. На месте продолжают разбор завалов, работают поисковые бригады. Невыразимая боль и скорбь. Вечная память погибшим.

Кроме того, ранее он сообщил, что 4, 5 и 6 сентября объявлены на днях траура в Полтавской области.

Большая трагедия для Полтавщины и всей страны… Искренние соболезнования родным и близким. С завтрашнего дня область — в трехдневном трауре. Светлая память всем погибшим.

Спасатели разобрали и вывезли более 2 тысяч тонн строительного мусора. Поисково-спасательные работы продолжались еще днем 5 сентября с учетом составляющей безопасности. Около 18.00 в ГСЧС сообщили, что аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара по учебному заведению в Полтаве завершены.

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