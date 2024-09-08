Ракетный удар РФ по Полтаве. Число погибших возросло до 58 человек

В Полтаве возросло число погибших после ракетных обстрелов РФ 3 сентября по Институту связи. Пока известно уже о 58 жертвах.
Главные тезисы
- Число погибших в Полтаве после ракетного обстрела РФ достигло 58 человек, пострадали 328 человек.
- Армия РФ нанесла ракетный удар по Полтаве 3 сентября, вызвав великую трагедию для региона и страны.
- Глава Полтавской ОВА объявил дни траура, выразил соболезнования родным и близким погибших.
- Работы по поиску и спасению продолжались с учетом безопасности, аварийно-спасательные работы на месте удара завершены.
В больнице скончались еще три человека в результате обстрела РФ
Как первоначально сообщила и. о. мэра Полтавы Екатерина Ямщикова, один человек, пострадавший в результате удара 3 сентября, скончался в больнице.
Впоследствии глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил о смерти трех пострадавших в больнице.
Таким образом, общее число погибших возросло до 58, пострадали 328 человек.
Что известно об атаке РФ на Полтаву 3 сентября
3 сентября армия РФ нанесла ракетный удар по Полтаве. Первоначально было известно о 49 погибших и 219 пострадавших гражданских. В 21:30 стало известно уже о 51 погибшем и 271 раненом.
С заявлением на этот счет выступил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.
Кроме того, ранее он сообщил, что 4, 5 и 6 сентября объявлены на днях траура в Полтавской области.
Спасатели разобрали и вывезли более 2 тысяч тонн строительного мусора. Поисково-спасательные работы продолжались еще днем 5 сентября с учетом составляющей безопасности. Около 18.00 в ГСЧС сообщили, что аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара по учебному заведению в Полтаве завершены.
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