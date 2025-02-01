Армія РФ вдарила по житловому будинку у Полтаві — є загиблі
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ вдарила по житловому будинку у Полтаві — є загиблі

ДСНС України
Полтава
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Вранці 1 лютого країна-агресорка Росія завдала удару по Полтаві та влучили у житловий будинок. Згідно з останніми даними, загинули 3 людини. Ще 7 отримали поранення, зокрема й одна дитина. 

Головні тези:

  • Внаслідок атаки Росії було зруйновано під’їзд, виникла пожежа, пошкоджено сусідні будинки та автомобілі.
  • Працівникам ДСНС наразі вдалося врятувати 21 людину.
  • На тлі масованої ракетної атаки РФ в Україні введено аварійні відключення світла у семи областях.

Атака Росії на Полтаву 1 лютого — що відомо

Ворог вдарив по Полтаві. Є влучання в жилий будинок. Зараз на місці працюють рятувальники, екстрені служби, — повідомляє Полтавська ОВА.

ДСНС України офіційно підтвердила, що внаслідок атаки загинули 3 людини. Ще 7 постраждали, серед них дитина.

Надзвичайникам вдалося врятувати життя 21 особи.

Зруйновано під’їзд із 1 по 5 поверх, виникла пожежа. Пошкоджено сусідні будинки та 12 авто.

На місці тривають аварійно-рятувальні роботи.

За словами представників місцевої влади, що російські загарбники атакували Полтавську область.

Згідно з останніми даними, минулося без влучань у цивільні обʼєкти та постраждалих. Попри це, зафіксовані пошкодження енергетичної інфраструктури в Миргородському районі.

Без світла залишилися 164 побутових та 1 юридичний споживачі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

У кількох областях України оголосили аварійні відключення

На тлі масованої ракетної атаки Росії вранці 1 лютого у семи областях країни запроваджують аварійні відключення світла. Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Цього разу обмеження будуть застосовані у: Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.

На своїй сторінці у Facebook міністр енергетики Герман Галущенко додав, що в країні застосовують превентивні обмеження.

В звʼязку з атакою оператор системи передачі терміново застосовує превентивні заходи обмеження, — пояснив він.

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