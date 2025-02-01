Армія РФ вдарила по житловому будинку у Полтаві — є загиблі

Вранці 1 лютого країна-агресорка Росія завдала удару по Полтаві та влучили у житловий будинок. Згідно з останніми даними, загинули 3 людини. Ще 7 отримали поранення, зокрема й одна дитина.
Головні тези:
- Внаслідок атаки Росії було зруйновано під’їзд, виникла пожежа, пошкоджено сусідні будинки та автомобілі.
- Працівникам ДСНС наразі вдалося врятувати 21 людину.
- На тлі масованої ракетної атаки РФ в Україні введено аварійні відключення світла у семи областях.
Атака Росії на Полтаву 1 лютого — що відомо
ДСНС України офіційно підтвердила, що внаслідок атаки загинули 3 людини. Ще 7 постраждали, серед них дитина.
Надзвичайникам вдалося врятувати життя 21 особи.
На місці тривають аварійно-рятувальні роботи.
За словами представників місцевої влади, що російські загарбники атакували Полтавську область.
Згідно з останніми даними, минулося без влучань у цивільні обʼєкти та постраждалих. Попри це, зафіксовані пошкодження енергетичної інфраструктури в Миргородському районі.
Без світла залишилися 164 побутових та 1 юридичний споживачі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.
У кількох областях України оголосили аварійні відключення
На тлі масованої ракетної атаки Росії вранці 1 лютого у семи областях країни запроваджують аварійні відключення світла. Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Цього разу обмеження будуть застосовані у: Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.
На своїй сторінці у Facebook міністр енергетики Герман Галущенко додав, що в країні застосовують превентивні обмеження.
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