Армия РФ ударила по жилому дому в Полтаве — есть погибшие

Утром 1 февраля страна-агрессорка Россия нанесла удар по Полтаве и попала в жилой дом. Согласно последним данным, погибли 3 человека. Еще 7 получили ранения, в том числе один ребенок.

Атака России на Полтаву 1 февраля - что известно

Враг ударил по Полтаве. Есть попадание в жилой дом. Сейчас на месте работают спасатели, экстренные службы, - сообщает Полтавская ОВА. Поделиться

ГСЧС Украины официально подтвердила, что в результате атаки погибли 3 человека. Еще 7 пострадали, в их числе ребенок.

Чрезвычайникам удалось спасти жизнь 21 человека.

Разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, возник пожар. Повреждены соседние дома и 12 автомобилей. Поделиться

На месте продолжаются аварийно-спасательные работы.

По словам представителей местных властей, российские захватчики атаковали Полтавскую область.

Согласно последним данным, обошлось без попаданий в гражданские объекты и пострадавших. Тем не менее, зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры в Миргородском районе.

Без света остались 164 бытовых и 1 юридический потребители. Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения.

В нескольких областях Украины объявили аварийные отключения

На фоне массированной ракетной атаки России утром 1 февраля в семи областях страны вводят аварийные отключения света. Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

В этот раз ограничения будут применены в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.

На своей странице в Facebook министр энергетики Герман Галущенко добавил, что в стране применяются превентивные ограничения.