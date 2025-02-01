Армия РФ ударила по жилому дому в Полтаве — есть погибшие

Утром 1 февраля страна-агрессорка Россия нанесла удар по Полтаве и попала в жилой дом. Согласно последним данным, погибли 3 человека. Еще 7 получили ранения, в том числе один ребенок.
Главные тезисы
- В результате атаки России был разрушен подъезд, возник пожар, повреждены соседние дома и автомобили.
- Работникам ГСЧС удалось спасти 21 человека.
- На фоне массированной ракетной атаки РФ в Украине введены аварийные отключения света в семи областях.
Атака России на Полтаву 1 февраля - что известно
ГСЧС Украины официально подтвердила, что в результате атаки погибли 3 человека. Еще 7 пострадали, в их числе ребенок.
Чрезвычайникам удалось спасти жизнь 21 человека.
На месте продолжаются аварийно-спасательные работы.
По словам представителей местных властей, российские захватчики атаковали Полтавскую область.
Согласно последним данным, обошлось без попаданий в гражданские объекты и пострадавших. Тем не менее, зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры в Миргородском районе.
Без света остались 164 бытовых и 1 юридический потребители. Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения.
В нескольких областях Украины объявили аварийные отключения
На фоне массированной ракетной атаки России утром 1 февраля в семи областях страны вводят аварийные отключения света. Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
В этот раз ограничения будут применены в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.
На своей странице в Facebook министр энергетики Герман Галущенко добавил, что в стране применяются превентивные ограничения.
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