Удар РФ по Полтаве — количество погибших снова возросло

Число жертв ракетного удара РФ в ночь на 1 февраля по пятиэтажке в Полтаве возросло. В результате атаки погибли семь человек.

В Полтаве погибли 7 человек в результате удара РФ

Об этом сообщает Полтавская ОВА.

До семи человек увеличилось количество погибших в Полтаве. 14 травмированных, из них три ребенка. Поделиться

Бойцы ГСЧС спасли из частично разрушенного дома в Полтаве 22 человека.

На месте ракетного удара работают более 460 спасателей, силовиков и коммунальщиков, а также около 100 единиц техники.

Полтава после удара РФ

Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, привлечены кинологи ГСЧС с подготовленными поисковыми собаками.

Психологи подразделений ГСЧС и Нацполиции оказали помощь 114 людям, отмечает Полтавская ОВА. Поделиться

Удар РФ по дому в Полтаве

1 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Полтаве. Вражеская ракета попала в пятиэтажку, в результате чего был разрушен один подъезд. Как сообщалось, в результате атаки есть жертвы и раненые, в том числе дети.

В Полтавской области объявлен трехдневный траур по погибшим в результате вражеской атаки по Полтаве. Соответствующее распоряжение подписал в.и.о начальника ОВА Владимир Когут. Траур объявлен со 2 по 4 февраля.

В эти дни будет приспущен флаг Украины с черной лентой на зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.