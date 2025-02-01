Удар РФ по Полтаве — количество погибших снова возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по Полтаве — количество погибших снова возросло

Филипп Пронин / Полтавская ОВА
Полтава
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Число жертв ракетного удара РФ в ночь на 1 февраля по пятиэтажке в Полтаве возросло. В результате атаки погибли семь человек.

Главные тезисы

  • Число жертв ракетного удара РФ в Полтаве возросло до 7 человек.
  • В Полтавской области объявлен трехдневный траур с ограничениями на проведение развлекательных мероприятий.
  • Спасатели из ГСЧС эвакуировали 22 человека из разрушенного дома, задействовано более 460 спасателей и около 100 единиц техники.
  • Психологи ГСЧС и Нацполиции помогли 114 пострадавшим преодолеть травматический опыт и шок от трагического события.

В Полтаве погибли 7 человек в результате удара РФ

Об этом сообщает Полтавская ОВА.

До семи человек увеличилось количество погибших в Полтаве. 14 травмированных, из них три ребенка.

Бойцы ГСЧС спасли из частично разрушенного дома в Полтаве 22 человека.

На месте ракетного удара работают более 460 спасателей, силовиков и коммунальщиков, а также около 100 единиц техники.

Полтава после удара РФ

Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, привлечены кинологи ГСЧС с подготовленными поисковыми собаками.

Психологи подразделений ГСЧС и Нацполиции оказали помощь 114 людям, отмечает Полтавская ОВА.

Удар РФ по дому в Полтаве

1 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Полтаве. Вражеская ракета попала в пятиэтажку, в результате чего был разрушен один подъезд. Как сообщалось, в результате атаки есть жертвы и раненые, в том числе дети.

В Полтавской области объявлен трехдневный траур по погибшим в результате вражеской атаки по Полтаве. Соответствующее распоряжение подписал в.и.о начальника ОВА Владимир Когут. Траур объявлен со 2 по 4 февраля.

В эти дни будет приспущен флаг Украины с черной лентой на зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.

Установлены ограничения на проведение развлекательно-концертных мероприятий, спортивных соревнований, звучание развлекательной музыки в общественных местах и транспорте. Телеканалы и радиостанции должны внести соответствующие изменения в сетку вещания.

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