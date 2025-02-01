Удар РФ по Полтаве — количество погибших снова возросло

Число жертв ракетного удара РФ в ночь на 1 февраля по пятиэтажке в Полтаве возросло. В результате атаки погибли семь человек.
Главные тезисы
- Число жертв ракетного удара РФ в Полтаве возросло до 7 человек.
- В Полтавской области объявлен трехдневный траур с ограничениями на проведение развлекательных мероприятий.
- Спасатели из ГСЧС эвакуировали 22 человека из разрушенного дома, задействовано более 460 спасателей и около 100 единиц техники.
- Психологи ГСЧС и Нацполиции помогли 114 пострадавшим преодолеть травматический опыт и шок от трагического события.
В Полтаве погибли 7 человек в результате удара РФ
Об этом сообщает Полтавская ОВА.
Бойцы ГСЧС спасли из частично разрушенного дома в Полтаве 22 человека.
На месте ракетного удара работают более 460 спасателей, силовиков и коммунальщиков, а также около 100 единиц техники.
Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, привлечены кинологи ГСЧС с подготовленными поисковыми собаками.
Удар РФ по дому в Полтаве
1 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Полтаве. Вражеская ракета попала в пятиэтажку, в результате чего был разрушен один подъезд. Как сообщалось, в результате атаки есть жертвы и раненые, в том числе дети.
В Полтавской области объявлен трехдневный траур по погибшим в результате вражеской атаки по Полтаве. Соответствующее распоряжение подписал в.и.о начальника ОВА Владимир Когут. Траур объявлен со 2 по 4 февраля.
В эти дни будет приспущен флаг Украины с черной лентой на зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.
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