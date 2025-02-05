Украинские воины поразили 6 районов скопления армии РФ

По состоянию на 4-5 февраля ситуация на фронте остается очень напряженной. Всего произошло 85 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении.
Главные тезисы
- 4 февраля вражеские ракеты и авиационные удары были направлены на позиции украинских подразделений и населенные пункты.
- ВСУ уничтожили много российской техники и станцию РЭБ.
- За прошедшие сутки враг совершил более 5300 обстрелов.
Потери армии РФ по состоянию на 5 февраля 2025 года
личного состава — около 844070 (+1140) человек
танков — 9947 (+9) ед,
боевых бронированных машин — 20721 (+12) ед,
артиллерийских систем — 22707 (+52) ед,
РСЗО — 1269 (+0) ед,
средства ПВО — 1053 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 331 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 24102 (+99),
крылатые ракеты — 3054 (+0),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подлодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 36078 (+157) ед,
специальная техника — 3735 (+2)
4 февраля армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 76 авиационных ударов, в частности, использовала две ракеты и сбросила 124 КАБ.
Более того, враг совершил более 5300 обстрелов, из них 81 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 2711 дронов-камикадзе.
За прошедшие сутки украинские ракетные войска и артиллерия успешно поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники, две артиллерийские системы и одну станцию РЭБ армии РФ.
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