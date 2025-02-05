Украинские воины поразили 6 районов скопления армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины поразили 6 районов скопления армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
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По состоянию на 4-5 февраля ситуация на фронте остается очень напряженной. Всего произошло 85 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении.

Главные тезисы

  • 4 февраля вражеские ракеты и авиационные удары были направлены на позиции украинских подразделений и населенные пункты.
  • ВСУ уничтожили много российской техники и станцию РЭБ.
  • За прошедшие сутки враг совершил более 5300 обстрелов.

Потери армии РФ по состоянию на 5 февраля 2025 года

  • личного состава — около 844070 (+1140) человек

  • танков — 9947 (+9) ед,

  • боевых бронированных машин — 20721 (+12) ед,

  • артиллерийских систем — 22707 (+52) ед,

  • РСЗО — 1269 (+0) ед,

  • средства ПВО — 1053 (+0) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 331 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 24102 (+99),

  • крылатые ракеты — 3054 (+0),

  • корабли /катера — 28 (+0) ед,

  • подлодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 36078 (+157) ед,

  • специальная техника — 3735 (+2)

Фото: facebook.com/GeneralStaff

4 февраля армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 76 авиационных ударов, в частности, использовала две ракеты и сбросила 124 КАБ.

Более того, враг совершил более 5300 обстрелов, из них 81 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 2711 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Уды, Салтыно, Казачья Лопань, Константиновка, Константинополь, Свободное Поле, Бурлацкое, Андреевка, Удачное, Гуляйполе, Новополь, Орехов и Херсон.

За прошедшие сутки украинские ракетные войска и артиллерия успешно поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники, две артиллерийские системы и одну станцию РЭБ армии РФ.

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