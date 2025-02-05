РФ атакувала Україну балістичними ракетами й понад 100 дронів
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала Україну балістичними ракетами й понад 100 дронів

Повітряні Сили ЗСУ
пожежа

Протягом ночі 4-5 лютого російські загарбники здійснювали новий повітряний напад на українські міста та села. Сили ППО уже озвучили результати своєї робити.

Головні тези:

  • Над територією України збито 57 ударних безпілотників типу "Shahed".
  • 42 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені. 
  • Внаслідок атаки постраждали Київщина, Кіровоградщина, Сумщина, Харківщина та Донеччина. 

Атака РФ на Україну 4-5 лютого - перші подробиці

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що новий повітряний напад росіяни розпочали ще о 20:00 4 лютого.

Цього разу вони атакували балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області та 104-ма ударним БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — Росія.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 57-ми ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

Окрім того, наголошується, що 42 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені. Згідно з останніми даними, негативних наслідків не зафіксовано.

Попри це, під новий удар ворога потрапили Київщина, Кіровоградщина, Сумщина, Харківщина та Донеччина.

Фото: facebook.com/kpszsu

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