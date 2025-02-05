РФ атаковала Украину баллистическими ракетами и более 100 дронов
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Украину баллистическими ракетами и более 100 дронов

Воздушные Силы ВСУ
пожар
Read in English
Читати українською

Ночью 4-5 февраля российские захватчики совершали новое воздушное нападение на украинские города и села. Силы ПВО уже озвучили результаты своей работы.

Главные тезисы

  • Над территорией Украины сбиты 57 ударных беспилотников типа "Shahed".
  • 42 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны.
  • В результате атаки пострадали Киевщина, Кировоградщина, Сумщина, Харьковщина и Донетчина.

Атака РФ на Украину 4-5 февраля — первые подробности

Воздушные силы ВСУ сообщают, что новое воздушное нападение россияне начали еще в 20:00 4 февраля.

На этот раз они атаковали баллистическими ракетами «Искандер-М» из Курской области и 104 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск — Россия.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 57 ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

Кроме того, указано, что 42 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны. Согласно последним данным, негативные последствия не зафиксированы.

Несмотря на это под новый удар врага попали Киевщина, Кировоградщина, Сумщина, Харьковщина и Донетчина.

Фото: facebook.com/kpszsu

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Солдаты РФ атаковали Херсон и ранили гражданских
Роман Мрочко
Херсон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины поразили 6 районов скопления армии РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Я сделаю все. Трамп раскрыл ход переговоров по завершению войны
The White House
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?