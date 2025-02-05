РФ атаковала Украину баллистическими ракетами и более 100 дронов

Ночью 4-5 февраля российские захватчики совершали новое воздушное нападение на украинские города и села. Силы ПВО уже озвучили результаты своей работы.
Главные тезисы
- Над территорией Украины сбиты 57 ударных беспилотников типа "Shahed".
- 42 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны.
- В результате атаки пострадали Киевщина, Кировоградщина, Сумщина, Харьковщина и Донетчина.
Атака РФ на Украину 4-5 февраля — первые подробности
Воздушные силы ВСУ сообщают, что новое воздушное нападение россияне начали еще в 20:00 4 февраля.
На этот раз они атаковали баллистическими ракетами «Искандер-М» из Курской области и 104 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск — Россия.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Кроме того, указано, что 42 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны. Согласно последним данным, негативные последствия не зафиксированы.
Несмотря на это под новый удар врага попали Киевщина, Кировоградщина, Сумщина, Харьковщина и Донетчина.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-