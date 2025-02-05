Я сделаю все. Трамп раскрыл ход переговоров по завершению войны

Глава Белого дома Дональд Трамп официально подтвердил, что он и его команда уже проводят "очень конструктивные переговоры касательно Украины". По словам президента США, он "сделает все", чтобы наконец остановить войну, которую ведет Россия.

Трамп выступил с новым заявлением о завершении войны

Как отметил американский лидер, сейчас Белый дом ведет диалог как с украинской, так и с российской сторонами.

Мы ведем очень хорошие переговоры, очень конструктивные переговоры по Украине. Дональд Трамп Президент США

Глава Белого дома напомнил о том, что в результате разрушений, вызванных страной-агрессором РФ, украинские города выглядят "так же плохо, как Газа, и даже хуже".

Дональд Трамп подчеркнул, что настроен остановить "абсолютную бойню", а также добавил, что еженедельно получает отчеты о количестве погибших на фронте солдат и "эти цифры шокируют".

Когда вы слышите реальные цифры в Украине, какие там цифры, и это без учета разрушенных городов и всех убитых людей. Потому я хочу, чтобы это остановилось. Поделиться

Журналисты также поинтересовались у президента США, будет ли он требовать у российского диктатора Владимира Путина вернуть оккупированные территории Украине, однако Трамп не ответил на этот вопрос.