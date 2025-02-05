Я сделаю все. Трамп раскрыл ход переговоров по завершению войны

Глава Белого дома Дональд Трамп официально подтвердил, что он и его команда уже проводят "очень конструктивные переговоры касательно Украины". По словам президента США, он "сделает все", чтобы наконец остановить войну, которую ведет Россия.
Главные тезисы
- Трамп назвал "хорошими" текущие переговоры с Украиной и РФ.
- Журналисты спросили у Трампа о требовании вернуть оккупированные территории, но ответа не получили.
Трамп выступил с новым заявлением о завершении войны
Как отметил американский лидер, сейчас Белый дом ведет диалог как с украинской, так и с российской сторонами.
Глава Белого дома напомнил о том, что в результате разрушений, вызванных страной-агрессором РФ, украинские города выглядят "так же плохо, как Газа, и даже хуже".
Дональд Трамп подчеркнул, что настроен остановить "абсолютную бойню", а также добавил, что еженедельно получает отчеты о количестве погибших на фронте солдат и "эти цифры шокируют".
Журналисты также поинтересовались у президента США, будет ли он требовать у российского диктатора Владимира Путина вернуть оккупированные территории Украине, однако Трамп не ответил на этот вопрос.
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