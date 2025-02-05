Я зроблю все. Трамп розкрив хід переговорів щодо завершення війни
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Я зроблю все. Трамп розкрив хід переговорів щодо завершення війни

The White House
Трамп

Очільник Білого дому Дональд Трамп офіційно підтвердив, що він та його команда уже проводять  "дуже конструктивні переговори щодо України". За словами президента США, він “зробить все”, щоб нарешті зупинити війну, яку веде Росія.

Головні тези:

  • Трамп назвав “хорошими” поточні переговори з Україною та РФ.
  • Журналісти запитали у Трампа про вимогу щодо повернення окупованих територій, але відповіді не отримали.

Трамп виступив з новою заявою щодо завершення війни

Як зазначив американський лідер, наразі Білий дім веде діалог як з українською, так і з російською сторонами.

Ми ведемо дуже хороші переговори, дуже конструктивні переговори щодо України.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Очільник Білого дому нагадав про те, що внаслідок руйнувань, які спричинила країна-агресорка РФ, українські міста виглядають "так само погано, як Газа, і навіть гірше".

Дональд Трамп наголосив, що налаштований зупинити "абсолютну бійню", а також додав, що щотижня отримує звіти про кількість солдатів, які загинули на фронті, і "ці цифри шокують".

Коли ви чуєте реальні цифри в Україні, які, які цифри, і це не враховуючи зруйновані міста і всіх убитих людей. Тому я хочу, щоб це зупинилося.

Журналісти також поцікавилися у президента США, чи буде він вимагати у російського диктатора Володимира Путіна повернути території України, які наразі окуповані, однак Трамп не відповів на це запитання.

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