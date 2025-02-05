Зеленский заявил о гибели более 45 тысяч украинских воинов

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что в войне против России погибли 45 100 украинских военных. Согласно последним данным, речь также идет о 390 тысячах случаев ранений.
Главные тезисы
- Лидер Украины отметил важность осознания точного количества потерь во время войны для страны и всех граждан.
- Зеленский также раскрыл масштабы потерь армии РФ.
Зеленский раскрыл реальные масштабы потерь Украины и РФ
Как отметил украинский лидер, для него и всей страны очень важно знать точное количество потерь во время войны.
Кроме того, глава государства раскрыл реальные масштабы потерь армии РФ.
Согласно его данным, речь идет о около 350 тысячах убитых российских захватчиков. Еще 50-70 тысяч числятся без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.
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