Зеленский заявил о гибели более 45 тысяч украинских воинов
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский заявил о гибели более 45 тысяч украинских воинов

Зеленский
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Источник:  online.ua

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что в войне против России погибли 45 100 украинских военных. Согласно последним данным, речь также идет о 390 тысячах случаев ранений.

Главные тезисы

  • Лидер Украины отметил важность осознания точного количества потерь во время войны для страны и всех граждан.
  • Зеленский также раскрыл масштабы потерь армии РФ.

Зеленский раскрыл реальные масштабы потерь Украины и РФ

Как отметил украинский лидер, для него и всей страны очень важно знать точное количество потерь во время войны.

45 100 человек погибли и около 390 тыс. случаев ранений. Уточню: количество ранений больше, чем количество раненых, потому что есть люди, которые получили ранения, а затем вернулись на поле боя и снова были ранены. Поэтому количество ранений составляет 390 тысяч. Такая ситуация, но количество раненых людей меньше.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Кроме того, глава государства раскрыл реальные масштабы потерь армии РФ.

Согласно его данным, речь идет о около 350 тысячах убитых российских захватчиков. Еще 50-70 тысяч числятся без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

У них около 600-700 тысяч раненых, примерно соотношение 1:2, потому что полевая медицина слабее нашей и они не приносят раненых назад, если человек ранен на поле боя, он остается там, поэтому оценки примерно такие, но они очень четко соответствуют действительности.

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