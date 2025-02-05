Глава государства Владимир Зеленский сообщил, что пророссийский политик и кум диктатора Владимира Путина Виктор Медведчук требовал от него отдать всю Украину России, чтобы остановить войну. Фактически это был ультиматум со стороны самого Путина, который передал Киеву обвиняемый в госизмене экс-нардеп.
Главные тезисы
- Медведчук и его соратники постоянно усиливали зависимость Украины от российского газа и нефти, зарабатывая на этом большие деньги.
- Путин хотел, чтобы "президентом" Украины стал именно Медведчук, однако Зеленский отказался от капитуляции страны по требованию РФ.
Путин и Медведчук пытались склонить Украину к капитуляции
Владимир Зеленский напомнил, что именно Виктор Медведчук ранее возглавлял партию ОПЗЖ, которая была второй после президентской политической силы "Слуга народа" в Верховной Раде.
Однако, что важно понимать, фактически ОПЗЖ руководил российский диктатор Владимир Путин — свое влияние на украинскую политику он осуществлял через Медведчука.
Глава государства напомнил, что именно кум Путина и его приспешники очень много лет делали все возможное, чтобы Украина становилась энергетически зависимой от российского газа и нефти.
Более того, Медведчук и его соратники всегда успевали на этом зарабатывать сумасшедшие деньги.
Как отметил глава государства, несмотря на все угрозы и ультиматумы, Украина смогла защитить свою независимость.
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