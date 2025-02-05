Медведчук выдвигал Зеленскому циничное требование для завершения войны
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Медведчук выдвигал Зеленскому циничное требование для завершения войны

Зеленский
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Источник:  online.ua

Глава государства Владимир Зеленский сообщил, что пророссийский политик и кум диктатора Владимира Путина Виктор Медведчук требовал от него отдать всю Украину России, чтобы остановить войну. Фактически это был ультиматум со стороны самого Путина, который передал Киеву обвиняемый в госизмене экс-нардеп.

Главные тезисы

  • Медведчук и его соратники постоянно усиливали зависимость Украины от российского газа и нефти, зарабатывая на этом большие деньги.
  • Путин хотел, чтобы "президентом" Украины стал именно Медведчук, однако Зеленский отказался от капитуляции страны по требованию РФ.

Путин и Медведчук пытались склонить Украину к капитуляции

Владимир Зеленский напомнил, что именно Виктор Медведчук ранее возглавлял партию ОПЗЖ, которая была второй после президентской политической силы "Слуга народа" в Верховной Раде.

Однако, что важно понимать, фактически ОПЗЖ руководил российский диктатор Владимир Путин — свое влияние на украинскую политику он осуществлял через Медведчука.

Медведчук является кумом Путина. Они родня между собой. Медведчук всегда был против Украины, нашей независимости, против Европейского Союза, против Европы, безусловно, против НАТО, против всего этого. И все российские нарративы, идущие от Путина, шли через Медведчука.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства напомнил, что именно кум Путина и его приспешники очень много лет делали все возможное, чтобы Украина становилась энергетически зависимой от российского газа и нефти.

Более того, Медведчук и его соратники всегда успевали на этом зарабатывать сумасшедшие деньги.

Когда началась война, Путин свой ультиматум давал через эту партию нам всем и мне, безусловно, и всем. И когда началась война, Медведчук и его коллеги потребовали, чтобы Украину отдали Путину. И это был их план: поставить Медведчука руководить Украиной. Чтобы это было то же, что в Беларуси. То же, что в Чечне, то же, что повсюду, куда они приходят. Чтобы мы убежали, чтобы я уехал, чтобы я убежал за границу, в другую страну.

Как отметил глава государства, несмотря на все угрозы и ультиматумы, Украина смогла защитить свою независимость.

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