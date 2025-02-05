Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что страна-агрессорка Россия открыта для переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, хотя и не признает его нелегитимным президентом Украины.

В Кремле изменили позицию относительно мирных переговоров

4 февраля глава государства Владимир Зеленский дал понять, что он согласится провести мирные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, если это будет единственно возможным вариантом для возвращения мира в Украину.

После этого пресс-секретарь российского диктатора заявил, что Москва открыта к переговорам с украинским лидером.

Кроме того, Дмитрий Песков цинично соврал, что у Зеленского есть “большие проблемы” с легитимностью.

Что важно понимать, еще недавно Владимир Путин заявлял, что вымышленные им же "проблемы с легитимностью" Зеленского — преграда для проведения мирных переговоров, поэтому война будет продолжаться.

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Также представитель Кремля заявил, что между командами Путина и Трампа возобновлены определенные контакты, однако подробности раскрывать не захотел.