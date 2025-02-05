Ситуація на фронті почала різко змінюватися — інфографіка
Категорія
Україна
Дата публікації

Ситуація на фронті почала різко змінюватися — інфографіка

ЗСУ
Джерело:  DeepState

Команда моніторингового проєкту Deep State уважно проаналізувала звіти Генштаб ЗСУ й дійшла висновку, що армія РФ уже сьомий день поспіль зменшує інтенсивність штурмових атак. 

Головні тези:

  • Російські окупанти демонструють ознаки виснаження на полі бою.
  • Попри сповільнення просування, втрати ворога залишаються високими.

Армія РФ почала “видихатися”

Згідно з даними, які публікує ГШ ЗСУ, ворог вже цілих 7 діб зменшує інтенсивність атак.

До прикладу, протягом 4 лютого відбулося 80 атак. Для порівняння на піку у грудні було 292 атаки.

У розрізі кількох останніх місяців ситуація виглядає наступним чином:

  • листопад — 5205 (середньодобова — 173.5)

  • грудень — 6247 (201.5)

  • січень — 5087 (164)

  • 4 дні лютого — 381 (95)

Фото: t.me/DeepStateUA

До слова, американські аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) також дійшли висновку, що темпи просування армії РФ на українському фронті значно сповільнилися.

Попри це, втрати російських окупантів залишаються такими ж високими.

Так, у січні російські війська зазнали приблизно 96 втрат у живій силі на квадратний кілометр захопленої території.

Фото: facebook.com/GeneralStaff

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