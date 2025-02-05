Ситуація на фронті почала різко змінюватися — інфографіка

Команда моніторингового проєкту Deep State уважно проаналізувала звіти Генштаб ЗСУ й дійшла висновку, що армія РФ уже сьомий день поспіль зменшує інтенсивність штурмових атак.
Головні тези:
- Російські окупанти демонструють ознаки виснаження на полі бою.
- Попри сповільнення просування, втрати ворога залишаються високими.
Армія РФ почала “видихатися”
Згідно з даними, які публікує ГШ ЗСУ, ворог вже цілих 7 діб зменшує інтенсивність атак.
До прикладу, протягом 4 лютого відбулося 80 атак. Для порівняння на піку у грудні було 292 атаки.
У розрізі кількох останніх місяців ситуація виглядає наступним чином:
листопад — 5205 (середньодобова — 173.5)
грудень — 6247 (201.5)
січень — 5087 (164)
4 дні лютого — 381 (95)
До слова, американські аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) також дійшли висновку, що темпи просування армії РФ на українському фронті значно сповільнилися.
Попри це, втрати російських окупантів залишаються такими ж високими.
Так, у січні російські війська зазнали приблизно 96 втрат у живій силі на квадратний кілометр захопленої території.
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