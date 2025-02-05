Ситуация на фронте начала резко меняться — инфографика

Команда мониторингового проекта Deep State внимательно проанализировала отчеты Генштаба ВСУ и пришла к выводу, что армия РФ уже седьмой день подряд уменьшает интенсивность штурмовых атак.
Главные тезисы
- Российские оккупанты демонстрируют признаки истощения на поле боя.
- Несмотря на замедление продвижения, потери врага остаются высокими.
Армия РФ начала "выдыхаться"
Согласно данным ГШ ВСУ, враг уже целых 7 суток уменьшает интенсивность атак.
К примеру, в течение 4 февраля произошло 80 атак. Для сравнения на пике в декабре было 292 атаки.
В разрезе нескольких месяцев ситуация выглядит следующим образом:
ноябрь — 5205 (среднесуточная — 173.5)
декабрь — 6247 (201.5)
январь — 5087 (164)
4 дня февраля — 381 (95)
К слову, американские аналитики из Института изучения войны (ISW) также пришли к выводу, что темпы продвижения армии РФ на украинском фронте значительно замедлились.
Несмотря на это, потери российских оккупантов остаются такими же высокими.
Так, в январе российские войска понесли примерно 96 потерь в живой силе на квадратный километр захваченной территории.
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