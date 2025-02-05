Ситуация на фронте начала резко меняться — инфографика

Команда мониторингового проекта Deep State внимательно проанализировала отчеты Генштаба ВСУ и пришла к выводу, что армия РФ уже седьмой день подряд уменьшает интенсивность штурмовых атак.

Армия РФ начала "выдыхаться"

Согласно данным ГШ ВСУ, враг уже целых 7 суток уменьшает интенсивность атак.

К примеру, в течение 4 февраля произошло 80 атак. Для сравнения на пике в декабре было 292 атаки.

В разрезе нескольких месяцев ситуация выглядит следующим образом:

ноябрь — 5205 (среднесуточная — 173.5)

декабрь — 6247 (201.5)

январь — 5087 (164)

4 дня февраля — 381 (95)

Фото: t.me/DeepStateUA

К слову, американские аналитики из Института изучения войны (ISW) также пришли к выводу, что темпы продвижения армии РФ на украинском фронте значительно замедлились.

Несмотря на это, потери российских оккупантов остаются такими же высокими.

Так, в январе российские войска понесли примерно 96 потерь в живой силе на квадратный километр захваченной территории.