Келлог раскроет план Трампа для завершению войны — известна дата

План американского лидера Дональда Трампа по завершению войны России против Украины будет представлен во время конференции безопасности в Мюнхене — она пройдет с 14 по 16 февраля.
Главные тезисы
- План Трампа для завершении войны России против Украины будет объявлен в скором времени.
- Ключевую роль в завершении войны сыграют дипломатия и экономика.
Команда Трампа готова раскрыть свой план
Об этом сообщил спецпредставитель Дональда Трампа в вопросах Украины и России Кит Келлог.
По словам Кита Келлога, он намерен встретиться с теми союзниками США, которые "готовы с ними работать".
К слову, недавно Келлог провел беседу с американским лидером Дональдом Трампом, во время которой они сосредоточились на вопросе окончания войны России против Украины.
Американский лидер убежден, что война не завершится только событиями на поле боя. Глава Белого дома считает, что главную роль в этом процессе играют дипломатия и экономика.
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