Келлог оцінив шанси повернення ядерного озброєння Україні
Категорія
Політика
Дата публікації

Келлог оцінив шанси повернення ядерного озброєння Україні

Келлог
Read in English
Джерело:  Fox News

Спеціальний представник 47-го президента США Дональда Трампа Кіт Келлог відкинув можливість того, аби Україна знову набула статусу ядерної держави.

Головні тези:

  • Заява президента України Володимира Зеленського про можливе відновлення ядерної зброї в країні викликала обговорення у міжнародній спільноті.
  • Кіт Келлог відкинув можливість повернення ядерного озброєння до України, називаючи шанси такого сценарію нереалістичними.
  • Американський представник підкреслив, що уряд України не повинен переозброюватися ядерною зброєю для стримування Росії, але шукати інші шляхи.

У Трампа висловилися щодо повернення ядерного озброєння Україні

Президент України Володимир Зеленський цього тижня заявив, що якщо США не можуть гарантувати швидкий шлях до членства в НАТО, то існують альтернативні варіанти безпеки, які Київ може прийняти. Наприклад, ядерна зброя.

Келлог дав зрозуміти, що шанси такого сценарію нереалістичні.

Шанс того, що вони отримають свою ядерну зброю назад — десь між мізерним і нульовим, — сказав Келлог, додавши: "Давайте будемо чесними… цього не станеться.

Кіт Келлог

Кіт Келлог

Спеціальний представник президента США щодо питань України та Росії

В інтерв'ю, яке коментував Келлог, президент Зеленський сказав: якщо Україну не беруть у НАТО, то їй потрібно надати ядерну зброю як засіб стримування Росії.

Але Келлог наголосив, що переозброєння України ядерною зброєю — це не вихід.

Пам'ятаєте, президент сказав, що ми — уряд здорового глузду. Коли хтось говорить щось подібне, подивіться на результат або потенціал. Це і є використання вашого здорового глузду.

5 лютого Келлог підтвердив, що планує взяти участь у Мюнхенській безпековій конференції. Очікують, що там він представить довгоочікуваний план "припинення війни" Росії проти України. Він також казав, що у США хочуть, аби Україна провела вибори, особливо якщо буде укладено угоду про "перемирʼя".

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Тільки НАТО або ядерна зброя захистить Україну від РФ — глава МЗС Естонії
Тільки НАТО або ядерна зброя захистить Україну від РФ — глава МЗС Естонії
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп доручив спецпосланцю Келлогу завершити війну в Україні за 100 днів
Трамп доручив спецпосланцю Келлогу завершити війну в Україні за 100 днів
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Келлог розкриє план Трампа щодо завершення війни — відома дата
Келлог

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?