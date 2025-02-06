Келлог оцінив шанси повернення ядерного озброєння Україні

Спеціальний представник 47-го президента США Дональда Трампа Кіт Келлог відкинув можливість того, аби Україна знову набула статусу ядерної держави.
Головні тези:
- Заява президента України Володимира Зеленського про можливе відновлення ядерної зброї в країні викликала обговорення у міжнародній спільноті.
- Кіт Келлог відкинув можливість повернення ядерного озброєння до України, називаючи шанси такого сценарію нереалістичними.
- Американський представник підкреслив, що уряд України не повинен переозброюватися ядерною зброєю для стримування Росії, але шукати інші шляхи.
У Трампа висловилися щодо повернення ядерного озброєння Україні
Президент України Володимир Зеленський цього тижня заявив, що якщо США не можуть гарантувати швидкий шлях до членства в НАТО, то існують альтернативні варіанти безпеки, які Київ може прийняти. Наприклад, ядерна зброя.
Келлог дав зрозуміти, що шанси такого сценарію нереалістичні.
В інтерв'ю, яке коментував Келлог, президент Зеленський сказав: якщо Україну не беруть у НАТО, то їй потрібно надати ядерну зброю як засіб стримування Росії.
Але Келлог наголосив, що переозброєння України ядерною зброєю — це не вихід.
5 лютого Келлог підтвердив, що планує взяти участь у Мюнхенській безпековій конференції. Очікують, що там він представить довгоочікуваний план "припинення війни" Росії проти України. Він також казав, що у США хочуть, аби Україна провела вибори, особливо якщо буде укладено угоду про "перемирʼя".
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