Келлог оцінив шанси повернення ядерного озброєння Україні

У Трампа висловилися щодо повернення ядерного озброєння Україні

Президент України Володимир Зеленський цього тижня заявив, що якщо США не можуть гарантувати швидкий шлях до членства в НАТО, то існують альтернативні варіанти безпеки, які Київ може прийняти. Наприклад, ядерна зброя.

Келлог дав зрозуміти, що шанси такого сценарію нереалістичні.

Шанс того, що вони отримають свою ядерну зброю назад — десь між мізерним і нульовим, — сказав Келлог, додавши: "Давайте будемо чесними… цього не станеться. Кіт Келлог Спеціальний представник президента США щодо питань України та Росії

В інтерв'ю, яке коментував Келлог, президент Зеленський сказав: якщо Україну не беруть у НАТО, то їй потрібно надати ядерну зброю як засіб стримування Росії.

Але Келлог наголосив, що переозброєння України ядерною зброєю — це не вихід.

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5 лютого Келлог підтвердив, що планує взяти участь у Мюнхенській безпековій конференції. Очікують, що там він представить довгоочікуваний план "припинення війни" Росії проти України. Він також казав, що у США хочуть, аби Україна провела вибори, особливо якщо буде укладено угоду про "перемирʼя".