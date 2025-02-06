Келлог оценил шансы возвращения ядерного вооружения Украине

Специальный представитель 47-го президента США Дональда Трампа Кит Келлог отверг возможность того, чтобы Украина снова приобрела статус ядерного государства.
Главные тезисы
- Кит Келлог отверг возможность возвращения ядерного оружия в Украину, считая такой сценарий нереалистичным.
- Президент Украины высказал возможность рассмотреть ядерное оружие как альтернативный путь безопасности при отсутствии гарантий членства в НАТО.
- Представитель США подчеркнул, что перевооружение Украины ядерным оружием не является оптимальным вариантом для сдерживания России.
У Трампа высказались о возвращении ядерного вооружения Украине
Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе заявил, что если США не могут гарантировать скорый путь к членству в НАТО, то существуют альтернативные варианты безопасности, которые Киев может принять. К примеру, ядерное оружие.
Келлог дал понять, что шансы такого сценария нереалистичны.
В интервью, комментированном Келлогом, президент Зеленский сказал: если Украину не берут в НАТО, то ей нужно предоставить ядерное оружие как средство сдерживания России.
Но Келлог подчеркнул, что перевооружение Украины ядерным оружием — это не выход.
5 февраля Келлог подтвердил, что планирует принять участие в Мюнхенской конференции безопасности. Ожидается, что там он представит долгожданный план "прекращения войны" России против Украины. Он также говорил, что в США хотят, чтобы Украина провела выборы, особенно, если будет заключено соглашение о "перемирии".
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