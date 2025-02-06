Келлог оценил шансы возвращения ядерного вооружения Украине
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Политика
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Келлог оценил шансы возвращения ядерного вооружения Украине

Келлог
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Источник:  Fox News

Специальный представитель 47-го президента США Дональда Трампа Кит Келлог отверг возможность того, чтобы Украина снова приобрела статус ядерного государства.

Главные тезисы

  • Кит Келлог отверг возможность возвращения ядерного оружия в Украину, считая такой сценарий нереалистичным.
  • Президент Украины высказал возможность рассмотреть ядерное оружие как альтернативный путь безопасности при отсутствии гарантий членства в НАТО.
  • Представитель США подчеркнул, что перевооружение Украины ядерным оружием не является оптимальным вариантом для сдерживания России.

У Трампа высказались о возвращении ядерного вооружения Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе заявил, что если США не могут гарантировать скорый путь к членству в НАТО, то существуют альтернативные варианты безопасности, которые Киев может принять. К примеру, ядерное оружие.

Келлог дал понять, что шансы такого сценария нереалистичны.

Шанс того, что они получат свое ядерное оружие назад где-то между мизерным и нулевым, сказал Келлог, добавив: Давайте будем честными… этого не произойдет.

Кит Келлог

Кит Келлог

Специальный представитель президента США по вопросам Украины и России

В интервью, комментированном Келлогом, президент Зеленский сказал: если Украину не берут в НАТО, то ей нужно предоставить ядерное оружие как средство сдерживания России.

Но Келлог подчеркнул, что перевооружение Украины ядерным оружием — это не выход.

Помните, президент сказал, что мы правительство здравого смысла. Когда кто-то говорит что-нибудь подобное, посмотрите на результат или потенциал. Это и есть использование вашего здравого смысла.

5 февраля Келлог подтвердил, что планирует принять участие в Мюнхенской конференции безопасности. Ожидается, что там он представит долгожданный план "прекращения войны" России против Украины. Он также говорил, что в США хотят, чтобы Украина провела выборы, особенно, если будет заключено соглашение о "перемирии".

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