Трамп готовий. США анонсували жорсткі кроки проти Росії

Американський лідер Дональд Трамп наразі готовий подвоїти санкції, щоб змусити Росію зупинити загарбницьку війну проти України. З таким попередженням виступив спецпредставник президента США щодо України та Росії Кіт Келлог.
Головні тези:
- Дональд Трамп готовий вжити жорстких заходів, щоб зупинити РФ.
- Американські санкції проти РФ можуть бути максимально посилені.
Трамп готовий завдати потужного санкційного удару по РФ
Кіт Келлог звернув увагу на те, що станом на сьогодні санкції проти Росії за ступенем "болючості економічного тиску" перебувають приблизно на рівні 3 балів за 10-бальною шкалою.
За словами спецпредставника Дональда Трампа, самі американські санкції — до прикладу, ті, що націлені на прибутковий енергетичний сектор Росії — формально вдвічі вищі, однак їх все одно можна суттєво посилити.
Келлог також офіційно підтвердив, що нещодавно очільник Білого дому зібрав в Овальному кабінеті "всю підтверджену команду" радників і членів кабінету.
Вони детально обговорили те, що можна зробити, які елементи національної влади використати, щоб якомога швидше зупинити Росію.
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