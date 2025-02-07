Українські воїни блискавично прорвалися вперед на Курщині

Згідно з даними американських аналітиків, Сили оборони України змогли стрімко прорватися на глибину до 5 кілометрів за російську лінію оборони на південний схід від Суджі, що в Курській області.

ЗСУ здійснили новий ривок у межах Курської операції

Американський Інститут вивчення війни (ISW) звертає увагу на те, що українські воїни провели нову успішну серію механізованих атак на території ворога.

Геолокаційні кадри, які були оприлюднені 6 лютого, підтверджують той факт, що бійці ЗСУ нещодавно просунулися на південний захід від Махновки (на південний схід від Суджі) та на північ і схід від Черкаської Конопельки вздовж трасою 38К-028 Суджа-Обоянь і захопили Колмаков.

Згідно з даними аналітиків, Сили оборони України здійснили потужні штурми, до яких вони залучили від 30 до 50 одиниць бронетехніки. Результатом нової операції стали прориви одразу біля кількох населених пунктів Курської області РФ.

На тлі останніх подій Міноборони Росії заявило, що воїни ЗСУ здійснювали атаки кількома хвилями силами двох механізованих батальйонів.

За словами російських воєнкорів, Сили оборони України могли взяти під свій контроль населені пункти Черкаська Конопелька, Уланок та Фанасеївку, проте геолокаційні кадри поки що не підтверджують наявність українських військ там.