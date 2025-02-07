За 5 хвилин. У Польщі запропонували новий сценарій завершення війни
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Політика
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За 5 хвилин. У Польщі запропонували новий сценарій завершення війни

Сікорський
Джерело:  Укрінформ

Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський закликав світ зосередитися не на тому, щоб залучити російського диктатора Володимира Путіна до мирних перемовин, а зробити все можливе, щоб він сам вирішив завершити війну проти України “за 5 хвилин”.

Головні тези:

  • Польський дипломат описав природу путінського режиму та контролю над Росією.
  • Путін може обирати війну, а не мир як стратегію для збереження власного впливу та значущості.

Роль Путіна у майбутніх мирних переговорах переоцінена

За словами польського дипломата, він хоче не того, щоб російський диктатор взяв участь у переговорах, а лише того, щоб Путін нарешті “прибрався з України”.

Він може зробити це за п’ять хвилин. Якщо він цього не зробить, то постане перед міжнародним судом. Він не має жодної справи на території іншої країни-члена ООН.

Радослав Сікорський

Радослав Сікорський

Глава МЗС Польщі

Шеф польської дипломатії не приховує, що конкретно його непокоїть "природа російського режиму та путінського контролю над Росією".

На переконання Сікорського, у більшості випадків Путін може вибрати погану війну, а не добрий мир.

Лише за умови продовження війни він почуватиметься значущим. Такою є природа всіх диктаторських режимів, що розв’язують війни, — наголосив польський дипломат.

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