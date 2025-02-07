За 5 минут. В Польше предложили новый сценарий завершения войны

Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский призвал мир сосредоточиться не на том, чтобы привлечь российского диктатора Владимира Путина к мирным переговорам, а сделать все возможное, чтобы он сам решил завершить войну против Украины "за 5 минут".
Главные тезисы
- Польский дипломат описал природу путинского режима и контроля над Россией.
- Путин может выбирать войну, а не мир, как стратегию для сохранения собственного влияния и значимости.
Роль Путина в будущих мирных переговорах переоценена
По словам польского дипломата, он хочет не того, чтобы российский диктатор принял участие в переговорах, а только того, чтобы Путин наконец-то "убрался из Украины".
Шеф польской дипломатии не скрывает, что именно его беспокоит "природа российского режима и путинского контроля над Россией".
По мнению Сикорского, в большинстве случаев Путин может выбрать плохую войну, а не хороший мир.
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