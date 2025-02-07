За 5 минут. В Польше предложили новый сценарий завершения войны
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За 5 минут. В Польше предложили новый сценарий завершения войны

Сикорский
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Источник:  Укринформ

Шеф польской дипломатии Радослав Сикорский призвал мир сосредоточиться не на том, чтобы привлечь российского диктатора Владимира Путина к мирным переговорам, а сделать все возможное, чтобы он сам решил завершить войну против Украины "за 5 минут".

Главные тезисы

  • Польский дипломат описал природу путинского режима и контроля над Россией.
  • Путин может выбирать войну, а не мир, как стратегию для сохранения собственного влияния и значимости.

Роль Путина в будущих мирных переговорах переоценена

По словам польского дипломата, он хочет не того, чтобы российский диктатор принял участие в переговорах, а только того, чтобы Путин наконец-то "убрался из Украины".

Он может сделать это за пять минут. Если он этого не сделает, то предстанет перед международным судом. Он не имеет никакого дела на территории другой страны-члена ООН.

Радослав Сикорский

Радослав Сикорский

Глава МИД Польши

Шеф польской дипломатии не скрывает, что именно его беспокоит "природа российского режима и путинского контроля над Россией".

По мнению Сикорского, в большинстве случаев Путин может выбрать плохую войну, а не хороший мир.

Только при условии продолжения войны он будет чувствовать себя значимым. Такова природа всех диктаторских режимов, развязывающих войны, — подчеркнул польский дипломат.

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