Чому Байден не зміг зупинити Путіна — пояснення Келлога

На переконання спецпредставника Дональда Трампа з питань України і Росії Кіта Келлога, стратегія експрезидента США Джо Байдена щодо завершення війни РФ проти України була абсолютно провальною та слабкою.

Команда Трампа продовжує критикувати Байдена

Як вважає Келлог, стратегія Байдена, який пообіцяв надавати Україні допомогу "стільки, скільки потрібно" — ніколи не була ефективною.

Головна причина її провалу полягала в тому, що колишній очільник Білого дому не використовував інші елементи національної влади, щоб посилити тиск на Росію.

Це не стратегія — це наклейка на бампер. На дуже високому рівні я сказав: добре, (адміністрація Байдена) насправді не займається війною і не допомагає Україні так, як вони мали б... надаючи Україні необхідну зброю або стратегію в потрібний час. Кіт Келлог Спецпредставник Дональда Трампа у питаннях України та РФ

За словами Келлога, новий очільник Білого дому наразі сконцентрувався на застосуванні цілісного підходу, щоб зупинити Путіна та його війну проти України.

Ключова мете Дональда Трампа — спочатку зупинити кровопролиття на фронті та поза його межами. Наступний етап — домовлятися про деталі мирних переговорів.