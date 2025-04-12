Естонські інспектори 11 rdsnyz затримали танкер Kiwala, що прямував до російського порту Усть-Луга. На судні без прапора виявили 40 порушень.
Головні тези:
- Естонія затримала “тіньовий” танкер Kiwala, який мав 40 серйозних порушень.
- Серед порушень були проблеми з документацією, безпекою судноплавства та наявністю державного прапора.
- Судно зараз знаходиться у Муузі під охороною Військово-морських сил для усунення недоліків.
“Тіньовий” танкер РФ затримано Естонією
Напередодні Департамент транспорту перевірив танкер Kiwala, в ході якої було виявлено 40 порушень. У зв'язку із цим судну заборонено продовжувати шлях до усунення всіх недоліків.
Весь вчорашній день інспектори Департаменту транспорту перевіряли судно та зафіксували низку серйозних порушень, через які ми не можемо дозволити судну продовжувати рух - не забезпечена ні безпека судноплавства, ні екологічна безпека, - заявив директор морської служби Департаменту транспорту Крістян Труу.
За даними транспортної влади, із 40 виявлених порушень 29 є серйозними та стали підставою для затримання судна. Більшість із них, а саме 23 порушення, стосувалися документації, решта:
системи забезпечення безпеки судноплавства,
підготовки екіпажу до аварійних ситуацій,
технічних несправностей.
Відомо, що наразі судно знаходиться у Муузі під охороною Військово-морських сил. Після усунення як документальних, так і технічних порушень та повторної перевірки Департамент транспорту видасть танкеру дозвіл на продовження шляху.
Нагадаємо, що вчора, 11 квітня, Сили оборони Естонії затримали нафтовий танкер Kiwala після того, як він зайшов у Талліннську затоку без прапора. Як виявилось, це судно є частиною російського "тіньового флоту", який РФ використовує для перевезення нафти в обхід санкцій.
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