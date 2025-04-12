Эстонские инспекторы 11 rdsnyz задержали танкер Kiwala, направлявшийся в российский порт Усть-Луга. На судне без флага было обнаружено 40 нарушений.
Главные тезисы
- Эстония задержала танкер Kiwala, часть российского 'теневого флота', и обнаружила 40 нарушений, включая проблемы с документацией, безопасностью судоходства и отсутствие флага.
- Инспекторы выявили 29 серьезных нарушений, лишивших судно права на движение, в том числе проблемы с обеспечением безопасности и подготовкой экипажа к аварийным ситуациям.
- Эстония провела проверку судна без флага в соответствии с международными обязательствами и законами, отправив танкер Kiwala на охраняемую стоянку Военно-морских сил.
"Теневой" танкер РФ задержан Эстонией
Накануне Департамент транспорта проверил танкер Kiwala, в ходе которого выявлено 40 нарушений. В этой связи судну запрещено продолжать путь к устранению всех недостатков.
Весь вчерашний день инспекторы Департамента транспорта проверяли судно и зафиксировали ряд серьезных нарушений, из-за которых мы не можем позволить судну продолжать движение — не обеспечена ни безопасность судоходства, ни экологическая безопасность, — заявил директор морской службы Департамента транспорта Кристан Труу.
По данным транспортных властей, из 40 выявленных нарушений 29 являются серьезными и стали основанием для задержания судна. Большинство из них, а именно 23 нарушения, касались документации, остальные:
системы обеспечения безопасности судоходства,
подготовки экипажа к аварийным ситуациям,
технических неисправностей
Известно, что судно находится в Муузе под охраной Военно-морских сил. После устранения документальных и технических нарушений и повторной проверки Департамент транспорта выдаст танкеру разрешение на продолжение пути.
Напомним, что вчера, 11 апреля, Силы обороны Эстонии задержали нефтяной танкер Kiwala после того, как он вошел в Таллиннский залив без флага. Как оказалось, это судно является частью российского "теневого флота", используемого РФ для перевозки нефти в обход санкций.
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