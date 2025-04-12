Эстонские инспекторы 11 rdsnyz задержали танкер Kiwala, направлявшийся в российский порт Усть-Луга. На судне без флага было обнаружено 40 нарушений.

"Теневой" танкер РФ задержан Эстонией

Накануне Департамент транспорта проверил танкер Kiwala, в ходе которого выявлено 40 нарушений. В этой связи судну запрещено продолжать путь к устранению всех недостатков.

Весь вчерашний день инспекторы Департамента транспорта проверяли судно и зафиксировали ряд серьезных нарушений, из-за которых мы не можем позволить судну продолжать движение — не обеспечена ни безопасность судоходства, ни экологическая безопасность, — заявил директор морской службы Департамента транспорта Кристан Труу.

По данным транспортных властей, из 40 выявленных нарушений 29 являются серьезными и стали основанием для задержания судна. Большинство из них, а именно 23 нарушения, касались документации, остальные:

системы обеспечения безопасности судоходства,

подготовки экипажа к аварийным ситуациям,

технических неисправностей

Одной из серьезных проблем также подозрение, что у судна отсутствует флаг государства, что означает, что на него не распространяется юрисдикция ни одной страны. Эстония в рамках своих прав и международных обязательств провела проверку судна, не имеющего флага. Поделиться

Известно, что судно находится в Муузе под охраной Военно-морских сил. После устранения документальных и технических нарушений и повторной проверки Департамент транспорта выдаст танкеру разрешение на продолжение пути.