ЕС планирует масштабные задержания танкеров теневого флота РФ на Балтике

Европейские страны ведут переговоры о масштабных задержаниях нефтяных танкеров России в Балтийском море. В настоящее время разрабатывается новое законодательство, чтобы придать этим мерам юридический вес.

ЕС планирует массово задерживать танкеры теневого флота РФ на Балтике

Так, финские власти захватили танкер Eagle S в декабре во время широкомасштабной операции, подозревая, что они повредили подводную линию электропередачи, соединяющую Эстонию с Финляндией.

Задержание судна, которое перевозило 100 тысяч баррелей нефти из Санкт-Петербурга, стало моментом открытия нового фронта в тайной войне между Россией и Западом.

По данным источников Politico, рассматриваемые предложения включают использование международного права для ареста судов по экологическим или пиратским причинам. Если это не удастся, страны могут действовать самостоятельно, вводя новые национальные законы для задержания большего количества судов в более дальних морских зонах.

Почти 50 процентов подсанкционной торговли [российской морской нефтью] проходит через Финский залив, — сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Поделиться

По его словам, есть экологические угрозы, "есть атаки на нашу подводную инфраструктуру".

Теперь вопрос в том, что мы можем сделать с этими кораблями? — сказал он Politico. — Мы не можем заблокировать все море, но мы можем больше контролировать... Есть много возможностей.

Переговоры иллюстрируют разочарование Европы тем, что Россия продолжает транспортировать свою нефть и уклоняться от западных санкций, полагаясь на "теневой флот" — старые суда с непонятными собственниками и неизвестной страховкой.