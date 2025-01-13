Экипаж задержанного в Финляндии танкера планировал ряд диверсий на Балтике

Экипаж нефтяного танкера Eagle S, подозреваемый в саботаже подводных кабелей в Балтийском море, планировал повредить другие кабели и трубопроводы. Этого не произошло, потому что судно задержали.

Экипаж нефтяного танкера Eagle S планировал ряд диверсий на Балтике

Как рассказал руководитель расследования Ристо Лохи, судно угрожало повредить еще один энергетический кабель, Estlink 1, а также газопровод BalticConnector между Финляндией и Эстонией на момент его задержания.

Была почти немедленная угроза того, что другие кабели или трубопроводы, связанные с нашей критической подводной инфраструктурой, могли быть повреждены.

По его словам, девятый член экипажа судна был внесен в список подозреваемых и запретил ему покидать страну. Также в Финляндии сообщили, что восемь из 24 членов экипажа находятся под запретом выезда.

Капитан судна является гражданином Грузии, а экипаж состоит из граждан Индии и Грузии. Поделиться

Обрыв кабелей в Балтийском море

В конце прошлого года в Балтийском море повреждены подводные кабели связи между Финляндией и Эстонией.

После этого Финляндия задержала судно Eagle S, вероятно, это танкер "теневого флота" РФ, проходивший в районе, где произошел обрыв кабелей.

Недавно стало известно, что Финляндия подозревает семерых членов экипажа судна в вандализме при отягчающих обстоятельствах. Им запретили уезжать из страны.