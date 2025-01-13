Екіпаж затриманого у Фінляндії танкера планував низку диверсій на Балтиці

Екіпаж нафтового танкера Eagle S, що підозрюється у саботажі підводних кабелів у Балтійському морі, планував пошкодити інші кабелі та трубопроводи. Цього не сталось, бо судно затримали.

Екіпаж нафтового танкера Eagle S планував низку диверсій на Балтиці

Як розповів керівник розслідування Рісто Лохі, судно загрожувало пошкодити ще один енергетичний кабель, Estlink 1, а також газопровід BalticConnector між Фінляндією та Естонією на момент його затримання.

Існувала майже негайна загроза того, що інші кабелі чи трубопроводи, пов’язані з нашою критичною підводною інфраструктурою, могли бути пошкоджені.

За його словами, дев’ятого члена екіпажу судна внесли до списку підозрюваних і заборонили йому залишати країну. Також у Фінляндії повідомили, що вісім із 24 членів екіпажу перебувають під забороною виїзду.

Капітан судна є громадянином Грузії, а екіпаж складається з громадян Індії та Грузії. Поширити

Обрив кабелів у Балтійському морі

Наприкінці минулого року у Балтійському морі було пошкоджено підводні кабелі зв'язку між Фінляндією та Естонією.

Після цього Фінляндія затримала судно Eagle S, ймовірно, це танкер "тіньового флоту" РФ, який пропливав у районі, де стався обрив кабелів.

Нещодавно стало відомо, що Фінляндія підозрює сімох членів екіпажу судна у вандалізмі за обтяжуючих обставин. Їм заборонили виїжджати з країни.