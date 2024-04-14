Фінляндія запроваджує нові обмеження на кордоні з Росією

Уряд Фінляндії вирішив з 15 квітня призупинити роботу морських пунктів пропуску на кордоні з Росією.

Фінляндія закриває морські кордони з Росією

Два морських пункти пропуску з РФ закриваються.

Зазначається, що рух Сайменським каналом через Нуямаа буде припинено для прогулянкових суден. Також на невизначений термін закриваються морські пункти пропуску Хаапасаарі та Сантіо.

На початку квітня Фінляндія продовжила закриття сухопутного кордону з Росією безстроково до окремого повідомлення.

МВС Фінляндії пояснило рішення тим, що Росія продовжує скеровувати до кордону нелегальних мігрантів.

Що відомо про закриття Фінляндією кордону з Росією

Уряд Фінляндії ухвалив рішення продовжити термін закриття кордону з Росією ще на два місяці.

Таким чином, прикордонні пункти залишаться закритими щонайменше до 14 квітня.

Згідно з попередніми рішеннями, закриття мало закінчитися в неділю, 11 лютого.

Закриття було обґрунтовано тим, що Росія переправляє прохачів притулку на кордон, щоб чинити тиск на Фінляндію.

Уперше кордон між Фінляндією і Росією закрили в листопаді 2023 року через значне збільшення кількості шукачів притулку, які прибували з боку РФ.