Финляндия вводит новые ограничения на границе с Россией
Категория
Мир
Дата публикации

Финляндия вводит новые ограничения на границе с Россией

Граница
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Источник:  Укринформ

Правительство Финляндии решило с 15 апреля приостановить работу морских пунктов пропуска на границе с Россией.

Финляндия закрывает морские границы с Россией

Два морских пункта пропуска с РФ закрываются.

Отмечается, что движение по Сайменскому каналу через Нуямаа будет приостановлено для прогулочных судов. Также на неопределенный срок закрываются морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио.

В начале апреля Финляндия продлила закрытие сухопутной границы с Россией бессрочно до отдельного сообщения.

МВД Финляндии объяснило решение тем, что Россия продолжает направлять к границе нелегальных мигрантов.

Что известно о закрытии Финляндией границы с Россией

Правительство Финляндии приняло решение продлить срок закрытия границы с Россией еще на два месяца.

Таким образом, пограничные пункты останутся закрытыми, по меньшей мере, до 14 апреля.

Согласно предварительным решениям, закрытие должно было закончиться в воскресенье, 11 февраля.

Закрытие было обосновано тем, что Россия переправляет просителей убежища на границу, чтобы оказывать давление на Финляндию.

Впервые границу между Финляндией и Россией закрыли в ноябре 2023 года из-за значительного увеличения прибывающих со стороны РФ искателей убежища.

Впоследствии финские власти решили 14 декабря открыть два пограничных пункта — Ваалима и Ниирала. Однако в первый же день со стороны России прибыли более 100 просителей убежища, после чего власти снова закрыли границу.

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