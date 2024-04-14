Финляндия вводит новые ограничения на границе с Россией

Правительство Финляндии решило с 15 апреля приостановить работу морских пунктов пропуска на границе с Россией.
Финляндия закрывает морские границы с Россией
Два морских пункта пропуска с РФ закрываются.
Отмечается, что движение по Сайменскому каналу через Нуямаа будет приостановлено для прогулочных судов. Также на неопределенный срок закрываются морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио.
В начале апреля Финляндия продлила закрытие сухопутной границы с Россией бессрочно до отдельного сообщения.
МВД Финляндии объяснило решение тем, что Россия продолжает направлять к границе нелегальных мигрантов.
Что известно о закрытии Финляндией границы с Россией
Правительство Финляндии приняло решение продлить срок закрытия границы с Россией еще на два месяца.
Таким образом, пограничные пункты останутся закрытыми, по меньшей мере, до 14 апреля.
Согласно предварительным решениям, закрытие должно было закончиться в воскресенье, 11 февраля.
Закрытие было обосновано тем, что Россия переправляет просителей убежища на границу, чтобы оказывать давление на Финляндию.
Впервые границу между Финляндией и Россией закрыли в ноябре 2023 года из-за значительного увеличения прибывающих со стороны РФ искателей убежища.
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