В качестве санкций США останавливают экспорт российской нефти

Отмечается, что сейчас в районе порта Козьмино простаивает 9 нефтяных танкеров, ожидающих загрузки.

Трейдеры и судовладельцы отмечают, что количество стоящих в очереди танкеров значительно больше, чем обычно.

В настоящее время на фоне последних санкций США стране-агрессорке становится все труднее найти покупателей нефти.

Еще 11 судов следуют в порт, или недавно покинули его.

Порт Козьмино является крупнейшим на Дальнем Востоке России и имеет объемы обработки до 1 млн баррелей нефти в день.

Порт Козьмино

Как отмечают журналисты издания, в течение декабря 2024 и в начале января этого года для экспорта российской нефти было привлечено 27 танкеров.

Ограниченное количество судов может создать задержки, замедлить загрузку и заставить Россию снизить объемы поставок.

Под санкции США, в частности, попало судно Li Bai, завершившее процесс загрузки нефтью 20 января, однако до сих пор остается вблизи порта.

Другое судно, Zaliv Baikal, 11 января загрузило нефть Sakhalin Blend, а уже 21 января выгрузило ее в китайском порту Ляньюньган, вероятно, в обход западных санкций.

Нехватка танкеров уже создает задержки в порту Козьмино. В ответ на некоторые суда меняют свои маршруты. Например, развернувшийся в Индийском океане танкер Bhilva сейчас направляется в порт Козьмино, пытаясь помочь преодолеть логистический коллапс.

Может Трамп создать еще большие проблемы для экспорта российских энергоресурсов

Немецкий энергетический аналитик Том О'Доннелл обращает внимание, что энергетическая империя российского диктатора Владимира Путина оказалась под тройным ударом, а новый президент США Дональд Трамп вообще может ее "похоронить".

Немецкий аналитик обращает внимание на то, что российский энергетический сектор пережил ряд событий, нанесших ущерб экспорту нефти.

Нельзя игнорировать тот факт, что после санкций Штатов ключевые торговые союзники Кремля, а именно Китай и Индия закрыли свои порты для российских танкеров.

Том О'Доннелл обращает внимание на то, что застрявшие в море танкеры подтверждают тот факт, что санкции от 10 января оказались эффективнее ограничения цен на нефть.