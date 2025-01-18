По информации РосСМИ, большинство компаний в стране-агрессоре испытывает все большее давление на фоне масштабных западных санкций, несмотря на лживые заявления кремлевского диктатора Владимира Путина о якобы пользе западной санкционной политики.

Что известно о влиянии западных санкций на российский бизнес

Отмечается, что по результатам опроса, проведенного Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН в ноябре 2024 года, почти 70% топ-менеджеров крупных российских компаний признали, что их предприятия пострадали в результате западных санкций.

Подчеркивается, что если в апреле-мае 2022 года о трудностях в работе из-за западных санкций сообщали 59,2% компаний, то уже в конце первого года развязанной Россией преступной войны против Украины этот показатель возрос до 66,2%.

С 2024 года доля пострадавших от западных санкций компаний выросла до 69,3%.

Флаг страны-агрессорки РФ

При этом ни один из опрошенных топ-менеджеров не подтвердил существование какой-либо выгоды от действующих санкций.

На что жалуются российские компании на фоне западных санкций

Ключевой проблемой для бизнеса страны-агрессорки является поставка импортных ресурсов и компонентов, из-за проблем с производством испытывают 62,4%.

Вместе с тем определенное количество предприятий сталкиваются с проблемами из-за стремительного роста цен на импорт. Доля таких компаний достигла рекордного показателя в 47,7%.

Кроме этого 32,9 компаний заявляют о стремительном сокращении покупательной способности в России, 45% жалуются на удорожание кредитов.

21,5% не могут модернизировать производство из-за запретов на импорт технологий.

При этом 17,4% представителей опрошенных компаний заявили об уменьшении возможностей экспорта собственной продукции.

В целом 56,7% компаний назвали высокий уровень инфляции главной проблемой — это самый высокий показатель за последние 22 года.

Также 17% жаловались на трудности с банковскими платежами, что в последний раз наблюдалось в начале 2000-х.

В течение 2024 года западные страны 29 раз ужесточали санкции против России. Введение США, ЕС, Великобритании, Японии и Южной Кореи санкции, сделали Россию крупнейшей подсанкционной страной в мире, которая уже опередила по этим показателям Иран и Северную Корею.