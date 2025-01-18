Більшість російських компаній має проблеми на тлі санкцій
Категорія
Економіка
Дата публікації

Більшість російських компаній має проблеми на тлі санкцій

Санкції проти РФ
Джерело:  online.ua

За інформацією РосЗМІ, більшість компаній у країні-агресорці відчуває все більший тиск на тлі масштабних західних санкцій, попри брехливі заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна про нібито користь західної санкційної політики. 

Головні тези:

  • Більшість російських компаній відчувають тиск західних санкцій, що призвело до проблем з постачанням, цінами та платіжною дисципліною.
  • Опитування показало, що понад 69% топ-менеджерів російських компаній визнали негативний вплив санкцій на їхні підприємства.
  • Найбільш поширеними проблемами є складнощі з постачанням ресурсів, зростання цін на імпорт, скорочення купівельної спроможності та обмеження в можливостях експорту.
  • За останні роки кількість санкцій проти Росії зросла, зробивши її однією з найбільш підсанкційних країн у світі.

Що відомо про вплив західних санкцій на російський бізнес

Зазначається, що за результатами опитування, проведеного Інститутом народногосподарського прогнозування РАН у листопаді 2024 року, майже 70% топменеджерів великих російських компаній визнали, що іхні підприємства постраждали внаслідок західних санкцій.

Підкреслюється, що якщо у квітні-травні 2022 року про труднощі у роботі через західні санкції повідомляли 59,2% компаній, то же вже наприкінці першого року розв’язаної Росією злочинної війни проти України цей показник зріс до 66,2%.

З 2024 року частка компаній, які постраждалих від західних санкцій, зросла до 69,3%.

Російські компанії масово скаржаться на проблеми через західні санкції
Прапор країни-агресорки РФ

При цьому жоден з опитаних топ-менеджерів не підтвердив існування якоїсь вигоди від діючих санкцій.

На що скаржаться російські компанії на тлі західних санкцій

Ключовою проблемою для бізнесу країни-агресорки є постачання імпортних ресурсів та компонентів, через проблеми з виробництвом відчувають 62,4%.

Разом з тим певна кількість підприємств стикаються з проблемами через стрімке зростання цін на імпорт. Частка таких компаній досягла рекордного показника у 47,7%.

Окрім цього 32,9 компаній заявляють про стрімке скорочення купівельної спроможності в Росії, 45% — скаржаться на подорожчання кредитів.

21,5% не можуть модернізувати виробництво через заборони на імпорт технологій.

При цьому 17,4% представників опитаних компаній заявили про зменшення можливостей для експорту власної продукції.

Загалом 56,7% компаній назвали високий рівень інфляції головною проблемою — це найвищий показник за останні 22 роки.

Також 17% скаржилися на труднощі з банківськими платежами, що востаннє спостерігалося на початку 2000-х.

Протягом 2024 років західні країни 29 разів посилювали санкції проти Росії. Введенні США, ЄС, Великою Британією, Японією та Південною Кореєю санкції, зробили Росію найбільшою підсанкційною країною у світі, яка вже випередила за цими показниками Іран і Північну Корею.

На кінець 2024 року у "чорних списках" перебували 8134 російські компанії та 9213 фізичних осіб, що на 14% більше, ніж роком раніше. Ще 5868 компаній потрапили до групи ризику через зв’язки з підсанкційними особами.

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