За інформацією РосЗМІ, більшість компаній у країні-агресорці відчуває все більший тиск на тлі масштабних західних санкцій, попри брехливі заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна про нібито користь західної санкційної політики.
Головні тези:
- Більшість російських компаній відчувають тиск західних санкцій, що призвело до проблем з постачанням, цінами та платіжною дисципліною.
- Опитування показало, що понад 69% топ-менеджерів російських компаній визнали негативний вплив санкцій на їхні підприємства.
- Найбільш поширеними проблемами є складнощі з постачанням ресурсів, зростання цін на імпорт, скорочення купівельної спроможності та обмеження в можливостях експорту.
- За останні роки кількість санкцій проти Росії зросла, зробивши її однією з найбільш підсанкційних країн у світі.
Що відомо про вплив західних санкцій на російський бізнес
Зазначається, що за результатами опитування, проведеного Інститутом народногосподарського прогнозування РАН у листопаді 2024 року, майже 70% топменеджерів великих російських компаній визнали, що іхні підприємства постраждали внаслідок західних санкцій.
Підкреслюється, що якщо у квітні-травні 2022 року про труднощі у роботі через західні санкції повідомляли 59,2% компаній, то же вже наприкінці першого року розв’язаної Росією злочинної війни проти України цей показник зріс до 66,2%.
З 2024 року частка компаній, які постраждалих від західних санкцій, зросла до 69,3%.
При цьому жоден з опитаних топ-менеджерів не підтвердив існування якоїсь вигоди від діючих санкцій.
На що скаржаться російські компанії на тлі західних санкцій
Ключовою проблемою для бізнесу країни-агресорки є постачання імпортних ресурсів та компонентів, через проблеми з виробництвом відчувають 62,4%.
Разом з тим певна кількість підприємств стикаються з проблемами через стрімке зростання цін на імпорт. Частка таких компаній досягла рекордного показника у 47,7%.
Окрім цього 32,9 компаній заявляють про стрімке скорочення купівельної спроможності в Росії, 45% — скаржаться на подорожчання кредитів.
21,5% не можуть модернізувати виробництво через заборони на імпорт технологій.
При цьому 17,4% представників опитаних компаній заявили про зменшення можливостей для експорту власної продукції.
Загалом 56,7% компаній назвали високий рівень інфляції головною проблемою — це найвищий показник за останні 22 роки.
Також 17% скаржилися на труднощі з банківськими платежами, що востаннє спостерігалося на початку 2000-х.
Протягом 2024 років західні країни 29 разів посилювали санкції проти Росії. Введенні США, ЄС, Великою Британією, Японією та Південною Кореєю санкції, зробили Росію найбільшою підсанкційною країною у світі, яка вже випередила за цими показниками Іран і Північну Корею.
На кінець 2024 року у "чорних списках" перебували 8134 російські компанії та 9213 фізичних осіб, що на 14% більше, ніж роком раніше. Ще 5868 компаній потрапили до групи ризику через зв’язки з підсанкційними особами.
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