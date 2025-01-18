За інформацією РосЗМІ, більшість компаній у країні-агресорці відчуває все більший тиск на тлі масштабних західних санкцій, попри брехливі заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна про нібито користь західної санкційної політики.

Що відомо про вплив західних санкцій на російський бізнес

Зазначається, що за результатами опитування, проведеного Інститутом народногосподарського прогнозування РАН у листопаді 2024 року, майже 70% топменеджерів великих російських компаній визнали, що іхні підприємства постраждали внаслідок західних санкцій.

Підкреслюється, що якщо у квітні-травні 2022 року про труднощі у роботі через західні санкції повідомляли 59,2% компаній, то же вже наприкінці першого року розв’язаної Росією злочинної війни проти України цей показник зріс до 66,2%.

З 2024 року частка компаній, які постраждалих від західних санкцій, зросла до 69,3%.

Прапор країни-агресорки РФ

При цьому жоден з опитаних топ-менеджерів не підтвердив існування якоїсь вигоди від діючих санкцій.

На що скаржаться російські компанії на тлі західних санкцій

Ключовою проблемою для бізнесу країни-агресорки є постачання імпортних ресурсів та компонентів, через проблеми з виробництвом відчувають 62,4%.

Разом з тим певна кількість підприємств стикаються з проблемами через стрімке зростання цін на імпорт. Частка таких компаній досягла рекордного показника у 47,7%.

Окрім цього 32,9 компаній заявляють про стрімке скорочення купівельної спроможності в Росії, 45% — скаржаться на подорожчання кредитів.

21,5% не можуть модернізувати виробництво через заборони на імпорт технологій.

При цьому 17,4% представників опитаних компаній заявили про зменшення можливостей для експорту власної продукції.

Загалом 56,7% компаній назвали високий рівень інфляції головною проблемою — це найвищий показник за останні 22 роки.

Також 17% скаржилися на труднощі з банківськими платежами, що востаннє спостерігалося на початку 2000-х.

Протягом 2024 років західні країни 29 разів посилювали санкції проти Росії. Введенні США, ЄС, Великою Британією, Японією та Південною Кореєю санкції, зробили Росію найбільшою підсанкційною країною у світі, яка вже випередила за цими показниками Іран і Північну Корею.