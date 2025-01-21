Російські танкери скупчуються у ключовому експортному російському порту Козьміно через останні санкції США.

Як санкції США зупиняють експорт російської нафти

Зазначається, що наразі в районі порта Козьміно простоює 9 нафтових танкерів, які очікують на завантаження.

Трейдери та судновласники зазначають, що кількість танкерів, що стоять у черзі, значно більша, ніж зазвичай.

Наразі на тлі останніх санкцій США країні-агресорці стає дедалі важче знайти покупців нафти.

Ще 11 суден прямують до порту, чи нещодавно покинули його.

Порт Козьміно є найбільшим на Далекому Сході Росії і має об’єми з обробки до 1 млн барелів нафти на день.

Порт Козьміно

Як зазначають журналісти видання, протягом грудня 2024 року та на початку січня цього року для експорту російської нафти було залучено 27 танкерів.

Обмежена кількість суден може створити затримки, уповільнити завантаження та змусити Росію зменшити обсяги поставок.

Під санкції США, зокрема, потрапило судно Li Bai, яке завершило процес завантаження нафтою 20 січня, однак досі залишається поблизу порту.

Інше судно, Zaliv Baikal, 11 січня завантажило нафту Sakhalin Blend, а вже 21 січня вивантажило її в китайському порту Ляньюньган, ймовірно, в обхід західних санкцій.

Нестача танкерів уже створює затримки в порту Козьміно. У відповідь деякі судна змінюють свої маршрути. Наприклад, танкер Bhilva, який розвернувся в Індійському океані, зараз прямує до порту Козьміно, намагаючись допомогти подолати логістичний колапс.

Чи може Трамп створити ще більші проблеми для експорту російських енергоресурсів

Німецький енергетичний аналітик Том О'Доннелл звертає увагу на те, що енергетична імперія російського диктатора Володимира Путіна опинилася під потрійним ударом, а новий президент США Дональд Трамп взагалі може її “поховати”.

Німецький аналітик звертає увагу на те, що російський енергетичний сектор пережив низку подій, які завдали шкоди експорту нафти.

Не можна ігнорувати той факт, що після санкцій Штатів ключові торговельні союзники Кремля, а саме Китай та Індія, закрили свої порти для російських танкерів.

Том О'Доннелл звертає увагу на те, що танкери, які застрягли в морі, підтверджують той факт, що санкції від 10 січня виявилися ефективнішими за обмеження цін на нафту.